Leggings de cuero: el contraste más edgy

Para darle a sus looks la nota de modernidad necesaria, la actriz y cantante de origen colombiano recurre a otro de los básicos que, nuevamente, están en el podio de las fashion trends: los leggings. Además del particular efecto que caracteriza al cuero suave, el corte slim de la prenda balancea visualmente el outfit, ya que no compite con la parte superior y ésa es justo la clave para estilizar la silueta ¡sin contar los altísimos tacones de plataforma con strap en los tobillos!

Después de comprobar lo fácil que puede ser la unión de múltiples tendencias en la creación de looks individuales, tal como lo hizo Sofía, solo nos resta aplicar el layering durante esta mid-season.