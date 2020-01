Jennifer Lopez y el mini bolso de brillos que todos desean

Jennifer Lopez está casi lista para dar el mejor halftime show de todos los tiempos en el Super Bowl LIV al lado de Shakira. El pasado jueves, las divas latinas se presentaron ante los medios y hablaron sobre lo que podremos ver el próximo domingo 2 de febrero, en el medio tiempo del encuentro entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers en el Hard Rock Stadium.

©GettyImages Shakira y JLo, las estrellas del próximo Super Bowl LIV

Uno de los elementos que más llamaron la atención en el outfit de ‘La Diva del Bronx’ fue su peculiar mini bolso, el cual se ha hecho viral en las redes sociales. La intérprete de On the floor llegó con un espectacular look all in white con un par de paper pants y un top de Alaïa, que dejaba ver sus encantos.

©@jlo El mini bolso de Jennifer causó revuelo en las redes

©@shakira El clutch de JLo tenía grabada la fecha del Super Bowl 2020

El clutch en forma de balón de fútbol americano, de la marca Judith Leiber, está formado por cientos de piedras brillantes y tiene grabado la fecha del Super Bowl LIV: 02.02.2020.