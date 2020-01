En medio de la turbulencia ocasionada por su salida de la monarquía británica, Meghan Markle sigue siendo un referente de moda. Sus looks, que mezclan prendas de diseñador y otras low cost, han creado un vínculo difícil de romper. Quizás esto se ha evidenciado aún más después de darle la bienvenida –hace casi un año– a su primogénito. Lejos de ocultar su nueva figura, la muestra con orgullo empleando algunos trucos para estilizar su silueta. Mira cómo emular sus outfits sin poner en entredicho tu estilo personal. ¿Lo mejor? Rescatarás algunas prendas de tu clóset que hace mucho que no usas.

©GettyImages La duquesa apuesta por los colores saturados y las siluetas minimalistas para marcar sus nuevas curvas

Incondicional del color

Desde que el llamado ‘efecto Meghan’ se instauró en la moda, cualquier prenda que elija pasa a ser la más popular. Y eso incluye las más coloridas, como el famosísimo green dress de la firma P.A.R.O.S.H que exuda elegancia, gracias a sus líneas rectas y al toque coqueto que le da el nudo en la cintura que estiliza su figura al crear un punto focal más visible. Si gustas seguir sus pasos, haz uso de estos en tonos joya, ideales este invierno y para la mid-season.

©GettyImages Reinventa los básicos, sin descuidar el entalle, para que se transformen en tus combinaciones todoterreno

Clásica, elegante y efectiva

Quizás no sea el truco de estilo más obvio; pero es ideal para lograr un contraste depurado –y rápido–; algo que todas las working moms anhelan. Meghan Markle apuesta por el binomio más famoso de todos: camisa blanca y pantalón negro de talle alto, prendas y tonos opuestos que, al combinarlos, siempre funcionan. Haz como ella en la presentación de su colección cápsula The Smart Set y suma accesorios en un tercer color. Le darás a tus looks un toque moderno.

©GettyImages Otro de los trucos de la esposa del príncipe Harry es mezclar prendas de la misma paleta de colores para estilizar su figura

Las capas y texturas más chic

No nos referimos a las capas que solía usar los reyes y miembros de la nobleza, sino al recurso del layering, uno que Meghan domina como pocas. En su último acto oficial antes del anunciar la decisión de separarse de los Windsor, la vimos en otro de sus looks más aplaudidos. Falda satinada, suéter de punto cuello cisne y abrigo que oscilaban entre el marrón chocolate y el beige. Además, las superposición de texturas fue sublime, entre el terciopelo y la seda.