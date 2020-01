Look at her now! Como su más reciente single, Selena Gomez nos demostró que puede llegar a ser atrevida al momento de elegir sus outfits. La cantante fue vista en New York vistiendo un outfit súper urbano de dos piezas, compuesto por camisa boxy oversize ($405.00) y pantalones rectos ($296.00) ambos de Totême, sneakers RS-X Reinvent de Puma ($110.00) y unos llamativos aros de Fenty ($335.00) para darle aun más visibilidad a su look.

©GettyImages Un outfit relajado y con visos masculinos ha sido el elegido por la cantante

Una de las características más destacables de este look fue la interpretación del print houndstooth, que en su versión más pura ha estado presente en los outfits de numerosas celebridades como Sienna Miller. Igualmente, Selena confirmó que el oversized continúa vigente esta temporada.

Enfúndate en el abstracto

Si te ha llamado la atención el atuendo de la cantante, tendrás más de una opción para recrearlo a precios súper accesibles:



-Houndstooth Shirt With Pockets: al igual que la de Selena, este ejemplar cuenta con cuello solapado, botones al frente, mangas largas y bolsillos amplios. Zara ($12.99).

-Houndstooth Trousers: este modelo de piernas holgadas es abierto en la parte baja para lucir el calzado. Zara ($9.99).

©Zara Con este par, podrás llevar el estampado pata de gallo como la cantante

Una segunda opción

-Women Plaid Oversized Tweed Jacket Tassels Pockets: esta chaqueta de Vadim mantiene la esencia para duplicar el look de la cantante. Aliexpress ($23).

-Houndstooth Knit Culottes: cuenta con piernas oversized y banda elástica en la cintura para mayor comodidad. Zara ($12.99).