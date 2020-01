El look ‘cozy’ de Kylie Jenner, ideal para el invierno

Durante la época de frío, Kylie Jenner sabe muy bien como mantenerse abrigada sin perder el estilo. En sus redes sociales, la joven mamá compartió una selfie luciendo un ajustado jumper dress de la marca COS, que complementó con un belt bag de Chanel y botas chunky.

Este tipo de vestidos tejidos se han apreciado notablemente en lo que va de temporada, al igual que su tonalidad cremosa que es uno de los colores más in de este invierno. La belt bag que adornó su cintura es, igualmente, de los bolsos más trendy del momento. Y así como ella, tú también puedes llevar este atractivo jumper por un módico precio.

©@kyliejenner La celeb comparó la textura del outfit con la de los muebles de su casa

Un detalle sensual

Sin ser tan ceñido al cuerpo, el Chunky Midi Dress With Side Split In Recycled Blend, mantiene las características del que se puso la empresaria pero añadiendo una atrevida abertura al costado para no esconder las piernas aunque estemos en temporada de frío. Asos ($56).

©Asos A diferencia del de Kylie, este ejemplar cuenta con una sensual abertura al costado

Del tipo midi

El Cream Roll Neck Midi Sweater Dress, sigue también este patrón aunque más corto, llegando justo hasta las rodillas. Además, es de color blanco brillante por si lo deseas aun más radiante que el de la celeb. Pretty Little Thing ($24).

©Pretty Little Thing Este modelo es un poco más corto, cayendo a la altura de las rodillas

Con oversized

Sin exagerar demasiado, tanto el cuello como las mangas del Let's Get Things Rolling Turtleneck Sweater Dress son más holgados que el resto de la estructura del diseño. Nasty Gal ($27).