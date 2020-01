Las prendas de lentejuelas ganan relevancia en los meses más fríos, y es que ese toque sofisticado que aportan a los looks parece más que suficiente para ser el centro de atención. Es, de hecho, lo que ocurrió cuando Jennifer Lopez fue fotografiada en la Gran Manzana en plena grabación de su nueva comedia romántica, Marry Me, junto al actor de Game of Thrones, John Bradley, y presentó así, sin más, la opción más elegante y vigorosa para las bajas temperaturas.

La celeb fue fotografiada junto al actor John Bradley durante el rodaje de Marry Men

El fire red que lo tiñó tampoco pasó desapercibido, aunque parte de la culpa del éxito de su atuendo sensual y ajustado a sus famosas curvas también se debió a la comparación que algunos hicieron con aquel jumpsuit de latex que Britney Spears luce en el video musical de Oops!... I Did It Again.

JLo detuvo el tráfico con este look de vestido de Alex Perry y sandalias de PVC de Gianvito Rossi

¿Diferencias obvias? Además del material, las mangas largas con original detalle drapeado y los hombros acolchados y puntiagudos del diseño Declan en rojo carmesí de Alex Perry (Moda Operandi, $2,400) que imprimieron el toque trendy. Lo combinó con las pumps ajustadas al tobillo Stark de Gianvito Rossi, de tiras superiores entrecruzadas y transparentes con un kilométrico tacón aguja, más que efectivo para alargar las piernas. Sigue los pasos de la Diva del Bronx y ¡dale vida a los días fríos con estas propuestas on fire!

Minivestido con shoulder padds

Los mini vestidos como este de Alice + Olivia son chic y sensuales

Reconozcámoslo: las lentejuelas siguen estando relegadas a la noche, y para muchas el riesgo de llevarlas a plena luz del día es evidente. Sin embargo, puedes apostar por ellas entrada la tarde con una silueta mucho más corta como la del minivestido Brenna de Alice + Olivia que comparte con el de la actriz y cantante shoulder padds y detalles drapeados en mangas. Revolve ($495).