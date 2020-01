La época de frío está en pleno auge y con ello las tonalidades propias de la temporada están más vigentes que nunca, como bien lo demuestra la actriz Emilia Clarke al convertirlos en protagonistas en sus looks.

Durante la promoción de la película Last Christmas, la celeb ha visitado numerosas ciudades para realizar entrevistas y robarse toda nuestra atención gracias a sus acertadas elecciones fashionistas.

Un ejemplo de ello fue el suit terracotta –diseñado por Petar Petrov– ; muy acertado para lucir en la oficina, no solo por su distintivo color, sino también por su plunging blazer oversized. La actriz completó su look con tacones beige de Jimmy Choo para no robarle protagonismo al dos piezas.

©GettyImages Una apuesta doblemente in por tratarse de un suit oversized en tonalidad marrón



Tras su llegada a la Gran Manzana, la actriz continuó apegada a esta gama de colores luciendo un ensemble chic de la colección Aknvas Spring 2020. El outfit estaba compuesto por abrigo gris de lana, blusa one-shoulder y pantalones slouchy en color toffee. Las piezas fueron acompañadas high heels de Christian Louboutin. Clarke apuesta nuevamente por el calzado nude, demostrando ser lo más conveniente y chic para equilibrar cualquier look.

©GettyImages Los colores del outfit en general recrean las tonalidades apreciadas en las puestas de sol y en el ambiente otoñal



Y sí, la intérprete parece tener cierta preferencia por los abrigos oversize que puede colgar sobre sus hombros. De camino al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, lució un look clásico: pinstripe two-piece de la firma italiana Dolce & Gabbana.

Un traje a rayas en azul marino y a juego con un double-breasted coat en color camel de Celine, te llenarán de aires sofisticados.

©GettyImages Los abrigos clásicos en tonos neutros estarán entre las piezas más vistas esta temporada

Una vez más, un long trench coat clásico está presente en el atuendo de la celeb pero en un estilo más ladylike. Los vestidos midi de mangas largas pueden ser muy prácticos para los días fríos, y blanco de print pañuelo como el modelo confeccionado por Victoria Beckham es simplemente perfecto para la época.