¿Amante del bling bling? Entonces esta es diadema es perfecta para ti. La Headband with crystal embellishment and black velvet de Asos ($16) puede ser el accesorio ideal para tu cabello si quieres llevar esta tendencia para un look elegante o para completar un outfit más despreocupado con jeans y sneakers.

¿Ya decidiste cómo seguir el ejemplo trendy de Angelina?