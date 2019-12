J Balvin presume su look más fashion con un bolso Dior

J Balvin sorprendió a sus fans al mostrar uno de sus looks más fashion. El intérprete de Ritmo acudió a los FN Achievement Awards en Nueva York y, donde fue reconocido con el premio de Style Influencer del año. Como se trataba de una ocasión especial y en la que lo premiarían por su estilo, J Balvin fue muy ad hoc para la ocasión. En sus redes sociales, José Álvaro Osorio Balvin –nombre real del cantante– compartió su total look de Dior y llamó la atención el bolso de piel que lució, el cual corresponde a la colección Dior Men Fall 2020.

J Balvin lució una boina francesa de la prestigiosa casa de modas y una chaqueta con motivos florales

En las imágenes publicadas en su perfil, donde tiene más de 34 millones de followers, el artista de 34 años publicó las imágenes y escribió: “Mami oficialmente soy ‘fachon’ (fashion) según los críticos, y yo ahí si no puedo hacer nada”.

Uno de los elementos que más llamó la atención en el outfit del reggaetonero fue su cartera. Se trata de un Saddle Dior Oblique con una bandolera ajustable de jacquard negro Christian Dior con acabado de piel con la característica hebilla Christian Dior. En el sitio web de la marca hay un bolso similar, cuyo precio es de $2,700 dólares.

La hermana del intérprete, Carolina Osorio, reaccionó a la foto y comentó: “¡Qué preciosidad!”. En tanto, famosos como Danna Paola y Luis Fonsi se sumaron a las reacciones de los seguidores de J Balvin, quienes no dejaban de aplaudir su outfit.

Un logro más para J Balvin

La aplicación de Shazam, una app que permite la identificación de música, felicitó al colombiano por ser el artista más buscado en su plataforma en 2019. Los temas más buscados fueron I like it, Say my name y China. Este sí que fue un gran año para J Balvin; además de ser el rtista más ‘shazameado’ del planeta, ganó un Latin Grammy como Mejor Canción Urbana junto a Rosalía gracias a su tema Con altura.

El cantante cierra este 2019 con otro éxito profesional