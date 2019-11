El look de Margot Robbie que reúne las 'trends' más 'hot'

¡Tendencias reafirmadas! La actriz de Once Upon a Time in Hollywood, Margot Robbie, nos lo ha dejado claro al lucir un suit oversized –trend de esta temporada– en amarillo limón de la firma The Attico. Hablamos de un look monocromático, otra de las fashion trends que estará en boga durante los meses por venir. Ambas tendencias las hemos visto en el street style y en nuestras celebs favoritas.

Los suits oversized se han convertido en una de las opciones más usadas por las celebs

Pero Margot no es la única que le ha dado el ‘sí’ a estos suits oversized. Emily Blunt y la cantante Rihanna también se enfundaron en trajes monocromáticos cuyas dimensiones no destacan precisamente por ajustarse a la figura.

Outfits como estos son tan versátiles que podrás llevarlos en los ajetreados y largos días en la oficina y convertirlos luego en las piezas ideales para salir al final de la jornada… ¡Y así lo demuestran estas famosas!

Agrega un detalle arriba

¿Quieres usarlo como la interprete de Harley Quinn? Emula el look con el Double Breasted Longline Blazer, Boohoo ($22.40).

Blazer oversized en color amarillo limón

…Y algo abajo

Compleméntalo con los Tapered Pants, cuyo corte alto y piernas rectas serán muy favorecedores para la parte baja de tu anatomía. Boohoo ($26).

De piernas rectas, es este ejemplar similar al de Robbie

Sin importar cómo cuál celeb decidas vestir, procura siempre que tus outfits combinen las tendencias del momento.

