So chic! Emula el look de Emilia Clarke por menos de $120

¡Se acerca el invierno! Y en materia de trends, Emilia Clarke está muy al día. Con motivo de su más reciente largometraje Last Christmas, la actriz ha sido vista acudiendo a innumerables entrevistas donde no para de robarse la atención gracias a su indiscutible encanto y elegancia.

Caminando por New York, Emilia fue captada por los paparazzis de la Gran Manzana mientras lucía un long coat de corte clásico y color gris –la cual cubría parcialmente su outfit de la colección Aknvas Spring 2020– que acompañó con los tacones So Kate in Patent Nude de Christian Louboutin.

La actriz estuvo presente en múltiples entrevistas por el estreno de su nueva película, Last Christmas

Al llegar al set del SiriusXM Town Hall Special para promocionar el film, el atuendo de la celeb fue apreciado con claridad: un top one-shoulder rosa suave y pantalones slouchy en color toffe. Dos de las tonalidades, que han conquistado las pasarelas de esta temporada y que pueden verse en cada tienda.

Pero más de allá de su elección de colores, su look es sin duda una opción chic y moderna para asistir al trabajo, salir de night out o incluso ser nuestra apuesta en las upcoming holidays.

Los colores que conformaron el look de las actriz son los más trends de la temporada

Tan elegante como Emilia Clarke

¿Quieres emular su outfit? Con estas piezas súper accesibles llevarás sus mismos aires, por menos de lo que piensas.

- Belted High Waisted Paperbag Pants: aunque estos ejemplares de Do + Be son estilo paperbag, –a diferencia de los slouchy de Clarke– comparten el mismo color y le sacarán partido a tu cintura y piernas. HauteLook ($34.97).

- Suede Look Coat: azul grisáceo y de corte masculino como el de la actriz, cuenta con el plus de una textura más llamativa. Zara ($49.90).

Las prendas para duplicar su atuendo son igual de chic, pero a precios súper accesibles

- Woven One Shoulder Crop: aunque la tonalidad es más suave, la manga es igual de puffy que la del top de la celeb. Boohoo ($14).

- Classic High-Heel Pumps for Women: lleva tus pasos con clase en estos tacones nude. Old Navy ($16.97).

Emilia sabe muy bien cómo personificar a una reina, así que sigue su ejemplo y viste su look ganador.

