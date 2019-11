Meghan Markle recicla uno de sus looks más chic

Nuevamente, las royal girls constatan que usar ciertos vestidos más de una vez no solo está permitido, sino que es un valioso recurso estilístico. Meghan Markle fue el epítome de la elegancia al asistir a la ceremonia inaugural de la One Young World Summit en el Royal Albert Hall de Londres, luciendo el mismo purple dress que llevó el pasado mes de enero y, en ambos casos, se vio sencillamente espectacular. Lo que asombra es la maestría con que la duquesa de Sussex creó dos looks completamente diferentes e imposiblemente chic.

Además de demostrar su innato sentido de la moda, Meghan parece estar siguiendo los pasos de Kate Middleton, quien es famosa por reeditar sus trajes en toda clase de eventos oficiales. Sin importar la temporada y siempre ajustadas al protocolo, estas féminas han impuesto esta práctica como tendencia, creando verdaderos fashion statements al tiempo que dan el mejor ejemplo.

La duquesa de Sussex reedita una de sus vestidos más comentados: el maxi dress púrpura de Aritzia

Purple, un color real

Después de la trasmisión del documental de ITV y de sus emotivas declaraciones sobre los retos de ser madre primeriza bajo la constante atención de los medios, la esposa del príncipe Harry mostró su faceta más sofisticada al repetir uno de los vestidos pre-mamá más comentados. El Maxwell Dress de la firma Aritzia destaca tanto por sus líneas simples como por el llamativo matiz de púrpura, el cual desde hace siglos está asociado con la realeza. Si bien el traje está agotado, aquí te dejamos algunas opciones en este magnífico tono.

Puedes optar por el lila para llevar el color en tendencia esta temporada

Tejidos ricos y sofisticados

Meghan Markle siempre es atinada con sus looks, pues elige modelos que equilibran lo clásico y con lo moderno. El Crossed Dress de Zara ($69.90) es ideal para llevar el nuevo shade de moda, aunque en su vertiente más clara: el lila. Con una silueta fluida, escote en V y mangas sutilmente abullonadas, este diseño de corte envolvente tiene un casi imperceptible plisado que elevará tu estilo en cuestión de segundos.

La estética lady-like pasa por saber elegir los tejidos más refinados, y el terciopelo es un must en otoño

Combinaciones poderosas

Si hace unos meses la duquesa de Sussex impactó al usar este vestido con un fabuloso robe-coat en clave tomatoe red de Sentaler, este otoño se decidió por complementos en la gama de los azules; en específico los Pointy-toe Pumps gamuzados de Manolo Blahnik ($625). Para emularla, tienes el Velvet Knot Dress de Mango ($79.99), con el acabado brillante que solo aporta el terciopelo que cae formando un interesante drapeado frontal.

Los diseños minimalistas son ideales para cederle el protagonismo al color y crear looks elegantes

Femenina y en tendencia

Una de las maneras en que las royals de todo el mundo se pliegan a las tendencias es con los colores; y Meghan no es la excepción. Intenso, chic y con reminiscencias ochenteras, el purple uno de los que siguen en boga esta temporada. El Plum Purple Long Sleeve Maxi Dress de Lulus ($64) con sus dejos surplice es uno con el que podrás lucirte sin miramientos. Solo recuerda mantener tus accesorios minimal o apostar por un complemento que haga contraste.

Si el púrpura, violeta o magenta oscuro estaban fuera de tu radar fashion, es hora de que los incluyas, igual que lo ha hecho Meghan Markle. Y recuerda, ¡se vale reciclar vestidos y looks tantas veces como se necesite!