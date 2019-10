Jennifer Lopez se viste de novia al puro estilo del atuendo nupcial de SofÍa Vergara

Desde el momento en el que Jennifer Lopez se comprometió con Alex Rodriguez no paramos de imaginarla con el vestido de novia puesto. Pues bien, esos sueños se hicieron realidad esta semana, aunque no de la forma en la que esperábamos. Y es que la actriz sorprendió a sus fans de Nueva York al dejarse ver vestida en un increíble ajuar nupcial. Y aunque la actriz lucía como una novia sacada de un cuento de hadas, en realidad se trataba del vestuario de su nueva película Marry Me. A pesar de todo, las imágenes de JLo vestida de novia nos dejan satisfechos para esperar el gran día en el que la artista y su prometido se juren amor eterno frente al altar.

JLo lució como una auténtica princesa

La cantante no solo parecía una novia de la realeza, también nos hizo recordar a otra superestrella latina: Sofía Vergara. Y es que el comentado vestido que usaba Jennifer era un diseño del reconocido diseñador Zuhair Murad, el mismo que diseñó el atuendo nupcial que la actriz de Modern Family usó durante su boda con Joe Manganiello.

Así lució Sofía el día de su boda

El vestido de la ‘Diva de El Bronx’ llamó la atención por lo imponente de su composición, el cual estaba delicadamente bordado con algunas cuentas parecidas a unas perlas y una falda bastante voluminosa. Además, la actriz usó una hermosa tiara plateada y un velo por demás elaborado. Aunque el color del vestido era blanco, los detalles en plateado le aportaban un brillo particular. A medida que grababa sus escenas, JLo necesitó ayuda para moverse en el set con el enorme vestido y resistió al frío de la noche con una chamarra de piel.

Jennifer y Owen fueron casi eclipsados por otro tierno protagonistas de la película: un adorable bulldog. La nueva película de la ‘Diva de El Bronx’ se centra en una estrella del pop (interpretada por Jennifer Lopez) que descubre que su prometido, una estrella de rock (Maluma) la ha estado engañando momentos antes de que se casen. Entonces, decide casarse con un hombre que apenas conoce y que elige de forma aleatoria.