El verde ha sido claramente el color que ha dominado la escena en todo el 2019. Lo hemos visto repetidamente en los atuendos de las celebridades y en los más trendy del street style. Ahora, su protagonismo podría ser compartido con una tonalidad rosa mucho más estridente ubicada prácticamente dentro de la gama de los neón. La tonalidad luminosa aparece como esa opción que no es nada recatada y que, por el contrario, se convierte inmediatamente en el centro de atención.

En color vibrante ha estado con fuerza en la pasarela, street style y looks de celebs e influencers

En la pasarela, firmas como la de la diseñadora china Masha Ma lo incorporaron en las colecciones de otoño-invierno; en las calles, las trendsetters lo mezclan con prendas tan versátiles y atemporales como los blazers, eso sí, en dimensiones oversize y con complementos contrastantes; y varias celebs, entre ellas Nicole Scherzinger, demuestran que son la mejor opción para afrontar los días fríos.

Si necesitas alimentar tu armario con este color vitaminado para enfrentar los colores típicos de otoño, o si simplemente quieres apostar por su fuerza y vigor para terminar el año con buen ánimo, fíjate en estas tres opciones que puedes tener ya.

Lleva este color vitaminado con blusas de satén, otra tendencia poderosa

El satén ha pasado de ser ese tejido que solo está reservado para eventos formales y generalmente de noche, a ser el más apropiado en el día a día. Off-White, Giorgio Armani, Brandon Maxwell, Versace y Christopher Kane lo consideraron en sus colecciones para esta temporada. Anímate a llevarlo con la blusa Late Thoughts de C/Meo de cuello alto y drapeado. Revolve ($130).

El blazer de los mil y un looks

Ten a mano prendas tan versátiles como los blazers, sobre todo los de silueta holgada, que podrás ajustar con un cinturón por fuera

No es un secreto que un blazer es apreciado en cada ocasión. No importa si se trata de una formal o informal, siempre resuelve y puede ser lo justo y necesario para levantar cualquier atuendo, mucho mejor si está teñido de un color tan eclipsante como este. El Wool Look Oversize tiene un solo botón y dos solapas en la parte frontal. Boohoo ($26).

Pantalones a la cintura, siempre favorecedores

Exhibe el tono vibrante en la parte inferior con pantalones de cintura alta

Los pantalones high waist han vuelto para quedarse por mucho tiempo. Y no podríamos estar más de acuerdo porque alargan las piernas y definen la cintura, por lo que son esa prenda aliada que no puede faltar en el clóset. Atrévete con unos como el modelo Calvin de Lovers + Friends con bragueta de botones, detalle de amarre y bolsillos en costuras laterales. Revolve ($128).

¿Buscabas darle luz y vida a los días de temperatura baja? ¡Aquí tienes la solución! El rosa fuerte se convertirá en tu aliado día y noche.