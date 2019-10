¿Será este el próximo trend de la temporada? Kendall Jenner y Kaia Gerber dicen que sí

¿Ya compraste tu vestido lencero para estos meses que vienen? Si aún no lo has hecho, quizá debas pensar en incorporarlo pronto a tu armario. Estas prendas que Kendall Jenner y Kaia Gerber han puesto a la vista son la inspiración perfecta para tomar la decisión, pues todo parece indicar que se convertirán en un must de los outfits del street style.

Durante las pasarelas otoño-invierno fueron muchas las firmas que desfilaron vestidos lenceros, siendo esta una tendencia femenina y muy chic para enfrentar las bajas temperaturas. Burberry, Balmain y Dior fueron algunas de las grandes firmas que apoyaron esta fashion trend, aunque sin duda uno de los más atrevidos y originales fue Versace; no solo por la sensualidad que caracteriza a esta casa, sino por la acertada propuesta de combinar estampados con encaje. ¡Todo en una pieza!

La modelo luce un vestido de Versace de estilo lencero en colores que son tendencia esta temporada

Kendall Jenner fue vista en las calles de Nueva York llevando un llamativo slip dress de la marca italiana, el cual mezclaba tonos como el dorado, el amarillo, el negro y el rosa. Una inconfundible pieza que destacaba por el típico estampado de Versace sobre tela satinada, con enormes franjas de encaje que aportaban aun más sensualidad.

Kaia Gerber se arriesgó a combinar un vestido lencero estampado con animal print

Ahora si te inclinas más hacia los tonos neutros y te encantó el vestido de la pasarela de la primera foto, ¡tranquila! Versace tiene piezas para todos los gustos. Este diseño que llevó Kaia por las calles de Milán junto a un llamativo abrigo de leopard print, fue parte de la colección presentada por esta firma en la Milan Fashion Week.

Se trata de un vestido lencero con estampado en dorado y naranja, que a diferencia del que luce Kendall, lleva el encaje en color negro para dar un toque de sobriedad.

En la pasarela de Versace durante la Milan Menswear Fashion Week vimos el vestido lencero que podría convertirse en un must entre las celebs

Combina tu slip dress con los abrigos mas trendy de la temporada y luce como una celeb.

