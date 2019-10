El look  de Rihanna que confirma que el ‘oversized’ sigue vigente

Este otoño estará dominado por la tendencia ovesized, y si tenías dudas con respecto a ella, te contamos que nuestras celebs favoritas ya la están usando. Basta con observar la selección para asistir al Fenty Beauty event en Seúl que hizo Rihanna, quien se enfundó en un oversized white suit diseñado por el francés Jacquemus.

El look de la cantante reunió muchos puntos a favor –además de la tendencia holgada– que van desde lo elegante y pulcro del blanco, hasta la misma comodidad que este tipo de prendas proporcionan sin quitarte el toque chic. Sin duda, un outfit que grita ‘who’s the boss?’ de pies a cabeza.

La tendencia de piezas holgadas estará muy presente esta temporada y la cantante ya se hizo con ella

Emula a Rihanna pero con estilo propio

Puedes emular el look de la celeb con el Blazer With Rolled-Up Sleeves ($119) y el Mid-Rise Culotte Jeans ($35.90) que, aunque a diferencia del que usó Ri-Ri, cuenta con un corte del pantalón por encima del tobillo, algo muy favorecedor para las chicas de baja estatura, además de sumarle la tendencia del pantalón culotte que también verás por doquier esta temporada. Ambas prendas se consiguen en Zara.

Con estas dos piezas de Zara, podrás emular el outfit de Rihanna

Aires de working girl

Otra opción para recrear este atuendo y que te vendrá fenomenal para los días de oficina pero será igualmente de eficaz para una salida con las amigas, es el White Oversized Woven Suit Pants and Jacket de Pretty Little Thing ($13.50-$32).

Un look total white de piezas oversized como el de la celeb será una opción ganador

A la medida

Puede que prefieras usar pantalones rectos y no tan largos y holgados, por lo que el Tailored Suit en Ivory (Asos $238) te vendrá a la perfección sin alejarte mucho del estilo de Rihanna. Completa tu total look con la Tailored blazer with shawl collar ($135).

Si los pantalones oversized no son lo tuyo, aún puedes apegarte al de la cantante con este modelo

Si se trata de trajes, que sean blancos y oversized… ¡Así lo llevó Rihanna!