Nada como vestir un audaz traje sastre para estar a la moda este otoño. Poderosos, elegantes y sutilmente transgresores, estos conjuntos de jacket y pantalón continúan siendo la fórmula perfecta que le permite a quien los lleve proyectar confianza y estilo a partes iguales.

Así lo hizo Emily Blunt al asistir al desfile de Tory Burch en Nueva York. El diseño no solo destacaba por ser de color burn orange; también por sus líneas más relajadas que, sin embargo, no comprometían el entalle ¡ni la figura! Este fashion look reafirma la tendencia que propone llevar los clásicos atuendos de lasworking girls más allá del horario regular de 9 a 5.



©Getty Images La actriz británica posa ante los flashes en un llamativo traje sastre color burn orange en Nueva York

Estas prendas de inspiración masculina han evolucionado a la par de los múltiples roles que la mujer ha asumido en la sociedad. Ahora bien, no fue hasta que mademoiselle Coco Chanel presentó –a mediados de la década de los 40– sus icónicos trajes que lograron hacerse un espacio en el armario femenino. Unos años después, Hubert de Givenchy e Yves Saint Laurent los revalidaron ante los más escépticos. Hoy, los power suits son imprescindibles, y por eso te contamos cómo lucirlos con el estilo de una celeb.

Código profesional

La versatilidad de los trajes es una de las muchas razones por las que famosas de Hollywood como Emily –así como fashionistas de todo el mundo– se inclinan hacia estos dos piezas. Y es que fácilmente se pueden llevar a la oficina, a un cóctel vespertino e incluso conformar un inesperado look de invitada; siempre apostando por el contraste visual entre dos tonos o los prints gráficos para crear una estética depurada y chic.

©Getty Images Los trajes sastre oversized fueron protagonistas en la pasarela de Proenza Schoulern

Siluetas distendidas

Esta temporada, diseñadores como Proenza Schouler, Victoria Beckham o Michael Kors renuevan los pantsuits, sumando volumen y detalles que evocan a los años 80. Las nuevas vertientes, de hecho, eliminan la rigidez y esa marcada estructura en favor de siluetas boxy, más holgadas, cómodas e igualmente sofisticadas. Los pantalones deben ser de talle alto y los blazers tener solapas anchas o algún punto de interés en los puños o en las hombreras.

©Getty Images Para este otoño, Marc Jacobs presentó trajes femeninos en colores como amarillo, violeta o verde esmeralda

Tips para combinarlos

Favorecedores para las féminas petite, las curvilíneas o las que tienen un cuerpo atlético, los power suits son un básico más que funcional. Si buscas un estilo dress-up, los puedes combinar con camisas de seda nude –igual que la actriz de A Quiet Place– o un suéter cuello cisne. Para un look casual, bastará un crop top y zapatillas deportivas; y para uno seductor, arriésgate a lucirlo con un bra sólido. Tampoco limites tu elección de accesorios, pues un cinturón o una scarf puede ser el complemento ideal. Solo anúdalos por fuera y listo.