Que una royal girl vistiera pantalones para asistir a un compromiso oficial era –hasta unos años– algo impensado. Sin embargo, los tiempos han cambiado a gran velocidad, y Kate Middleton es una de las herederas de esta nueva opción. La duquesa de Cambridge se decantó por un clásico look de pantalones culotte negros a juego con una elegante blusa de lunares en su visita a la Sunshine House and Young People´s Health and Development Center en Londres. Como es usual, estuvo de punta en blanco y a la moda, demostrando que esta prenda –realmente– debe contarse entre los básicos para el otoño.

©Getty Images Kate Middleton es imagen de la más pura elegancia con su atuendo que, aunque es de tonos sobrios, también es fresco y actual

Con una historia que se remonta al Renacimiento, estos pantalones eran utilizados solo por hombres de la aristocracia y de las fuerzas armadas. De talle alto y corte en A, se ajustaba a las rodillas con listones. Al extenderse los bajos hasta casi rozar los tobillos, la silueta se volvió aún más fluida, concediéndoles ese singular movimiento que recuerda a las split skirts inglesas. ¿Otra ventaja? Están en tendencia; y si quieres recrear el atuendo de Kate, puedes hacerlo ¡y por menos de lo que crees!

©Zara Los cropped pants de Zara ($35.90) son una de las opciones ideales para replicar este royal look.

Pantalones culotte tipo cropped

Desde los 80 forman parte del guardarropa femenino, década en que fueron popularizados por la mismísima Diana de Gales. En su vertiente más moderna –justamente la que lleva la esposa del príncipe William–, las líneas simples se mantienen; pero incorporan detalles que le aportan frescura, entre estos: tie belts o botones en los side pockets. Los cropped pants de Zara ($35.90) tienen, además, el distintivo ruedo corto, ideal para mostrar calzado.

©Revolve Los npolka dotsn siguen siendo protagonistas de las fashion trends con piezas como esta de About Us (Revolve, $38)

Blusa de lunares

Los polka dots son de los motivos gráficos predilectos de Kate Middleton, y no se cansa de lucirlos en vestidos o blusas. En esta ocasión, optó por una sofisticada camisa lady like, de puños ajustados y en la cual los puntos blancos sobre fondo negro creaban un diseño atemporal. La Damon Button Up Shirt de la firma About Us (Revolve, $38) tiene un corte semi-estructurado que balanceará las proporciones y contrastará con los pantalones culotte.