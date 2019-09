3 tips básicos para llevar looks monocromáticos al estilo de  Priyanka Chopra 

A la hora de buscar inspiración para vestir, son muchas las opciones de las que dispones, desde el street style y las redes sociales a –y sobretodo– las celebrities. Y es en este apartado donde Priyanka Chopra, por su manera tan única de llevar las tendencias, se ha convertido en musa de sus seguidores.

La actriz nos ha mostrado con sus outfits que sabe llevar a la perfección los looks monocromáticos, una tendencia que ya hemos visto en las pasarelas otoño-invierno Balenciaga, Gucci, Givenchy, Louis Vuitton, Max Maray Fendi. Por esta razón, nos inspiramos en esta celeb fashionista para mostrarte las 3 reglas básicas –y necesarias– para que aciertes con estos looks, que además son ideales si buscas estilizar la figura.

Durante una presentación en Toronto, la actriz lució un impecable atuendo monocromático en tonos camel

Combina piezas de un mismo color

Si eres fanática de un color o tienes varias prendas en distintos tonos de rojo, por ejemplo; y crees que eso no es válido para cumplir esta tendencia, ¡te equivocas! Priyanka nos ha demostrado que con varios tonos de un mismo color también se puede lucir un tonal blocking look.

La actriz combinó una camisa en caramelo quemado, con una maxi falda de suede en un camel más claro y zapatos en la misma gama. Seguramente tienes piezas de algún color en tonalidades similares con las que armar un outfit similar.

Priyanka sabe cómo llevar el estilo al siguiente nivel y más cuando se trata de esta tendencia

Combina diferentes texturas

Los distintos tipos de tejidos pueden ser también tu inspiración si de crear looks monocromáticos se trata. Es por ello que otro de los tips que nos deja la esposa del hermano menor de los Jonas Brothers es que, combinando diferentes texturas en un mismo color, también puedes cumplir con esta tendencia sin que resulte aburrida.

Aquí que ya puedes ir luciendo unas botas de cuero con una básica t-shirt, cropped white pants con jacket para tu total white look que genera ese efecto trendy y favorecedor que estamos buscando.

La actriz camina por las calles de Nueva York demostrando que esta tendencia encaja perfecto en temporadas de frío

Incluye estampados

¿Por qué sacar nuestros estampados cuando de monocromáticos estamos hablando? Si son del mismo color que el resto de las prendas –especialmente cuando son de prints pequeños– o juegan en la misma paleta de tonos, entonces ¡bienvenidas sean!

Pantalón azul, con una camisa de cuadros escoceses en tonos muy similares y un checked coat que combina a la perfección, es la otra forma en la que la actriz nos muestra cómo llevar esta tendencia. Sea cual sea la recomendación que tomes de esta lista, sabemos que está aprobada esta celeb con título de fashionista. ¡Tú eliges!

