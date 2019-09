Jennifer Lopez o cómo llevar cinco tendencias en un solo look

Si te sientes enérgica e intrépida, quizás te apetezca el look elegante, femenino y sensual que Jennifer Lopez sumó a la retahíla de nuevas inspiraciones para los próximos meses que ha supuesto la promoción de su nueva película, Hustlers. Cuando acudió a The View en Nueva York, mostró cómo en uno solo pueden estar condensadas cinco de las fashion trends más potentes que no querrás dejar de lado.

Jennifer Lopez acudió a The View con un outfit con el naranja como protagonista

Por un lado, el vestido de falda tipo tubo y corpiño ajustado de la colección Resort 20 de Alex Perry ($1.900), tiene una asimetría compuesta por una sola manga larga que sigue siendo una apuesta trendy —y un truco que ayuda a equilibrar la figura en mujeres de hombros anchos—. Por otro, el gran lazo que acentúa uno de los lados es el elemento arquitectónico que aderezó varias de las propuestas para las temporadas de otoño-invierno.

La celeb apostó por cinco tendencias claves de la temporada otoño-invierno

El color más cálido y llamativo

El color tampoco pasó desapercibido; un naranja que a la luz del sol se convierte en vibrante y llamativo, y que continúa la lista de sus preferencias por tonos cálidos y fuertes que resultan tan apetecibles como inspiradores para los días fríos, como el de aquel vestido amarillo de Maison Yeya plagado de volantes que lució en el Toronto Film Festival.

Calzado y accesorios, la clave ganadora

La guía de estilo con la que fue fotografiada en la Gran Manzana, también incluyó una regla básica que resulta imprescindible: un calzado que no compite por el protagonismo.

Prefirió dejarle el protagonismo al resto del atuendo con un calzado transparente

Los stilettos Fancy de pvc de Jessica Rich ($198) —un material que sigue siendo el favorito de varias celebs—, logran un efecto estilizador inmediato gracias a las casi cinco pulgadas de su tacón fino y a la transparencia que no acorta la línea de las piernas.

El bolso de Jaquemus terminó por redondear la apuesta ganadora