El amor de Jennifer Lopez por las arracadas las ha convertido en parte de su estilo característico. La cantante a menudo completa sus atuendos con alguna versión de llamativos aros y esto demuestra que nunca pasan de moda y, más aún, que lucen increíbles casi con cualquier cosa. Sin embargo, a pesar de que a la artista le encanta cambiar de joyería de acuerdo con su atuendo del día, nunca renuncia a sus pendientes Ciara Large Hoop de Jennifer Zeuner. Los aretes cotidianos de la también actriz incluyen un toque personalizado: su nombre en letras mayúsculas y gruesas cuyo costo al menudeo es de $242.

JLo usa los pendientes Ciara Hoops de Jennifer Zeuner

Hemos visto a Jennifer usarlos en múltiples ocasiones mientras cumple con sus numerosas tareas. Incluso los ha presumido en las redes sociales. La buena noticia es que tú también puedes tener tu propia versión de las arracadas de Jenny From the Block pues puedes ordenarlas con tu nombre. Inspirados en el icónico dije que Carrie Bradshaw usaba con una cadena alrededor del cuello en Sex and the City, los Ciara Hoops están disponibles en menor tamaño por $198 y puedes elegir si los quieres en oro amarillo de 14 quilates, con chapa de oro rosado y amarillo o de plata. ¡Hay para todos los gustos!

Por lo que se refiere a su aspecto, la estrella de cincuenta años de edad nunca deja de sorprendernos. En fechas recientes combinó sus pendientes “Jennifer” con un broche Gucci para el cabello adornado con cristales durante su estancia en Mónaco. Como es obvio, nosotros tomamos nota de que siguió la tendencia en cuanto a accesorios capilares.

El precio de los aros favoritos de JLo es $242 y están disponibles en oro amarillo de 14 quilates, chapa de oro rosado y amarillo y en plata

Antes de visitar esa hermosa ciudad, la protagonista de Hustlers fue captada en Saint Tropez con aires de chica francesa con un atuendo súper chic. La intérprete de Medicine vistió una blusa blanca con cuello de barco y una fabulosa falda azul marino con lunares blancos de Caroline Constas, llamada Hera, para asistir al cumpleaños número 60 de Magic Johnson.

Por si fuera poco, la artista fue nombrada Icono de la Moda del Año 2019 por la CFDA, así que ya lo sabes: si una prenda cuenta con la aprobación de JLo, ¡estás en buen camino de convertirte en un icono de estilo!