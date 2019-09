'Crop-top' y maxi falda: el estilo de Sofía Vergara por menos de $100

Sofía Vergara tiene unas cuantas lecciones cuando de looks elegantes y femeninos se trata, no importa si son los necesarios para una escapada playera o si están destinados a convertirse en el centro de atención de cualquier fiesta. Ella siempre da en el blanco, y esta vez no es la excepción. Porque sí, ama los vestidos, pero su propuesta conjuga dos piezas versátiles que nunca estarán de más en el armario.

La actriz combina dos prendas que son versátiles y muy cómodas

Sello 'boho'

Faithfull The Brand está detrás de su estilo relajado compuesto por el crop-top semitransparente La Guardia ($109) de cierre con lazada frontal y mangas largas con puños elásticos, y la falda Kamares ($159) con detalle de amarre en la cintura de corte alto. La marca, que nació en el año 2012 en Bali, tiene un estilo boho inspirado en los viajes de sus diseñadoras Helle Them-Enger y Sarah-Jane Abrahams.

Como ves, sus precios son asequibles, y lo mejor es que puedes adquirir sus prendas tanto en la tienda de la página web como en Asos o Revolve. Sin embargo, si quieres más opciones, te proponemos replicar su outfit por menos de $100. ¿Interesante, no? Puedes apostar por las que están a continuación.

Este top tiene un escote profundo y una gran lazada central

Sensual 'crop-top'

El crop top que luce la actriz colombiana exhibe un gran escote en forma de V cerrado con una lazada. Este, al igual que el de ella, sirve para mostrar menos —o más—, según desees. La profundidad de la parte delantera se complementa con las mangas largas que también finalizan con puños elásticos. Shein ($17).

La falda es de corte holgado y está elaborada en rayón

La falda cómoda

Los jeans son funcionales, de eso estamos seguros. Pero puedes alternar este básico entre básicos con otra pieza que también entra en la misma categoría. Si un día decides no llevarla con una parte superior corta, puedes sumarle un top y una denim jacket, ¡y listo! Esta falda larga es de rayón. Shein ($18).

Estos peep toe en nude combiarán perfectamente con el look femenino

Las 'slingback' de tacón infinito

Sofía apostó por unas slingback de un tacón kilométrico que puedes incluir también en tu armario. Te proponemos el nude, un color que se ha convertido en el preferido de muchas, sobre todo, por lo fácil que resulta conjugarlo. Estas, de Aldo, de diseño peep toe, tienen acabado de charol. Asos ($54.50).

Tres piezas que conforman un relaxed look más que ideal para llevar durante el día y con el que estarás apta para hacer la transición hasta la noche. En resumen, todo lo que se necesita.