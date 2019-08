Es un hecho: los biker shorts son piezas infaltables del verano. En el street style, en publicaciones en las redes sociales de las famosas y de las cazadoras de tendencias, en la oferta de algunas de las marcas low-cost más famosas, en todos los lugares que eches un vistazo tendrás la misma afirmación.

Pero, ¿realmente vale la pena invertir en uno? Todo indica que sí, porque son esas piezas deportivas —y cómodas— que quedarán tan bien con sneakers como con tacones, con las que saldrás victoriosa tanto si las llevas con otras prendas sporty como si las emparejas con otras de espíritu formal.

VER GALERÍA

La modelo mostró una forma fresca y elegante de llevar los biker shorts este verano

Joan Smalls ha compuesto un look con unos relativamente cortos y de rayas, un sweater ligero con letras estampadas en la espalda, un bolso negro de Dsquared y zapatos altos con flecos durante el Paris Fashion Week otoño-invierno. ¿Te atreves con los pantaloncillos? Mira estas dos propuestas a continuación.

RELACIONADO: Así se adelantan 'it-girls' y 'celebs' a la gran tendencia de la temporada: las bermudas

VER GALERÍA

Luce el infaltable de la temporada en un look como este inspirado en Joan Smalls

Con sweater y tacones llamativos

Si su outfit elegante y veraniego te ha convencido, lo puedes construir con estas piezas: biker shorts de estampado de pata de gallo azul marino y crema de Pushbutton, Net a Porter ($192); sweater de Chinti and Parker con un ajuste ligeramente suelto y con las palabras Wonder al frente, Net a Porter ($90); sandalias de Schutz con volantes en el empeine y de punta cuadrada, The Outnet ($110), bolso cruzado Camera de Kate + Alex con adorno de borla, DSW ($24.99) y cadena Jolie de V Jewellery de plata de ley y dije esmeralda, Farfetch ($90).

VER GALERÍA

Conjuga los pantaloncillos ajustados con prendas deportivas y formales para un resultado chic

Con blazer y mules, la combinación cool en tu armario

Si prefieres un toque más formal, mira esta conjugación: stretch jersey shorts de Nanushka de cintura elástica, My Theresa ($189); blazer ligero perfecto para el verano y en rosa claro, uno de los tonos favoritos de las celebridades, de Harris Wharf London, Farfetch ($210); franela Yearbook Printed Channel elaborada en algodón de Marc Jacobs, Stylebop ($93); mules puntiagudas Shadow de Alexandre Birman hechas de de gamuza, grosgrain elástico y malla transparente, Net a Porter ($157.50); bolso redondo de Charlie con herrajes dorados y cierre de zipper con broche magnético, TMRW Studio ($195) y pulsera con colgante dorado Hercules de Hermina Athens, Farfetch ($91).

Los shorts ajustados que fueron tendencia a finales de los ochenta y principios de los noventa están de vuelta. ¿Los incorporarás a tu armario?