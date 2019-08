El ponytail de Ariana Grande tiene su historia. Desde 2012, cuando interpretaba el personaje de Cat en la serie Victorious de Nickelodeon, la cantante ya nos daba señales –sin saberlo– del sello inconfundible que luciría en sus hairstyles.

Durante estos años, la celeb decoloraba y teñía su melena de rojo por exigencias del guión... ¿El resultado? Un cabello maltratado e internado en terapia intensiva. Es así como mientras la artista intentaba dar tiempo a que su cabello natural se recuperase, encontró una solución para lucir un cabello perfecto: ¡extensiones!

Cuando interpretaba el personaje de Cat en la serie Victorious de Nickelodeon, la cantante usaba el cabello rojo

Be Trend Setter, confirmó esta curiosa anécdota. Y fue así, como mientras su pelo sanaba, empezó su ‘adicción’ por las extensiones, que usa siempre como cola de caballo y dan vida a su icónico peinado ya parte de su marca personal.

Si al igual que Ariana tu cabello se encuentra maltratado por los tintes, pero quieres seguir manteniendo un largo XL, esperamos que su solución también te inspire. Ten en cuenta que así como prestas atención a tu natural hair, las extensiones siempre deberán estar impecables y tener un cuidado especial.

El ponytail es un sello personal de estilo de la intérprete

Los cuidados

Lávalas una vez por semana con agua tibia y shampoo sin sulfatos. Aplica el producto con delicadeza y no olvides nunca el acondicionador. Cuando estén secas (puedes usar secador), pásales un peine de cerdas anchas y si llevas el cabello liso, plánchalas para dejarlas perfectas. ¡Y no lo olvides! Tanto antes de colocártelas como al quitarlas, deberás peinarlas.

Las extensiones de clip son una excelente forma de lucir una cola de caballo perfecta

¿Cuáles son las mejores?

Con estos cuidados, estarás lista para escoger la perfecta para ti. Nuestra recomendación es que consideres las de clip. ¿Por qué? Son más económicas, más fáciles de colocar y no maltratarán tu cabello a diferencia de las tradicionales que necesitan pegamento para sujetarlas.

Buscamos algunas opciones que podrían interesarte. La que ves en la imagen es la Clip In Human Hair Extensions Thicken Double de Vario ($65). También podrías optar por la Straight Wrap Around Ponytail de Beauty Plus ($37), que al igual que la de Vario, es elaborada con cabello humano 100% natural. Una tercera opción, es la Remy Ponytail Extensions Hair Clip de Amygirl ($29). Cada una de ellas, están disponibles en Amazon.

Si como Ariana Grande buscas una alternativas para lucir una melena fantástica mientras tu cabello se recupera, o simplemente necesitas un cambio de look rápido y sin mayores complicaciones, no dudes en pedirle ayuda a los hair extensions.