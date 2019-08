¿Qué tienen en común Meghan Markle, Beyonce y Danielle Bernstein?

Lisa Marie Fernández es el nombre que muchas celebridades quieren tener en la etiqueta de su vestuario, una firma que lleva el nombre de su creadora y que ha sabido conquistar el terreno de la moda en todo el mundo desde que vio la luz en el año 2009. Aunque al principio su apuesta se basó en los icónicos trajes de baño de neopreno, cuatro años después su visión se expandió a camisas y faldas más elegantes y en 2014 apostó por prendas athleisure.

Meghan Markle viste el Rosetta Linen Caftan Dress

Glamoroso y 'effortlessly'

De acuerdo a la página web de LMF, la apariencia glamorosa y effortlessly sella a cada pieza con una versatilidad que permite que todas puedan combinarse con facilidad. Esa, quizás, han sido algunas de las claves de su éxito y de las razones por las que Meghan Markle apostó por ella para asistir al The King Power Royal Charity Polo Day, exactamente con el Rosetta Linen Caftan Dress en verde oliva (Matches Fashion, $585), de cuello en V y con lazada al frente, aunque el modelo puede lucirse suelto como lo llevó la duquesa de Sussex.

Beyoncé vacaciona con el top Daysi y la falda Nicole en broderie anglaise

Comodidad y funcionalidad

Beyoncé también la prefiere para conformar outfits muy femeninos, cómodos y funcionales como este rosa y blanco perfecto para las vacaciones compuesto por el crop-top Daisy, hecho con broderie anglaise de algodón en forma de margaritas, de mangas con un suave plisado y una lazada frontal muy favorecedora, y la maxi falda Nicole ajustada a la cintura y con un dobladillo ligeramente asimétrico.

La fashion blogger Danielle Bernstein prefiere la blusa Pouf y la Ruffle Peasant Skirt en blanco

Romántica pero también sexy

El blanco, que se ha convertido en uno de los preferidos de esta temporada por algunas famosas, también tiñe este look de Danielle Bernstein, autora del fashion blog We Wore What, compuesto por la blusa Pouf ($395) y la Ruffle Peasant Skirt ($675), es solo una muestra de los elementos que suelen estar presentes en cada pieza: volantes, lazos, mangas holgadas y tejidos frescos.

Elle Macpherson, Selena Gomez, Leandra Medine, Rihanna, Oprah Winfrey, Kendall Jenner y Bella Hadid son otros de los nombres que engrosan la lista de las seguidoras de la firma creada por la diseñadora neoyorkina, ex editora de moda, que se ha convertido en todo un fashion trend.