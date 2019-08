La camisa de Meghan Markle puede ser tuya ¡por $103!

Luciendo una holgada camisa de lino azul celeste y rayas blancas con los puños arremangados, el outfit que Meghan Markle compartió este miércoles a través de las Instagram Stories del Ducado de Susexx la hacía lucir all about business en el behind-the-scenes de su más reciente colaboración con Smart Works, un colectivo del que es patrona que busca empoderar a las mujeres en su incorporación a la fuerza laboral.

La duquesa de Sussex dirigió el photoshoot de su nuevo proyecto con Smart Works

La duquesa de Sussex llevó este diseño que a todas luces parece ser de la firma británica With Nothing Underneath (WNU), que puedes adquirir a través de su web por $103.30. Haz como la esposa del príncipe Harry y no te preocupes si no luce tan planchada en medio de la jornada, ya que las arrugas de las piezas de lino son consideradas “las más elegantes”.

La camisa azul de rayas blancas es un clásico del mundo corporativo

La madre de Archie Harrison continúa de esta manera su trabajo con Smart Works, esta vez a través de la creación de una colección capsula con la que espera proveer a las beneficiarias del programa de básicos de vestimenta que las haga sentir más empoderadas en su incursión en el campo laboral.

Meghan completó su outfit con skinny jeans y sus tacones nude favoritos de Aquazzura, del diseñador colombiano Edgardo Osorio, una elección que la hizo lucir estilizada y muy cómoda mientras se movía como pez en el agua en el set y recibía con besos y abrazos, muy simpática, a las beneficiarias del programa.