Eva Longoria y el vestido ‘strapless’ que necesitas en tu clóset

La actriz de Desperate Housewives, Eva Longoria, ama los vestidos minimalistas y lo ha dejado claro más de una vez sobre la red carpet. Primero fue el vestido strapless blanco de botones 'perfecto para el verano' que utilizó durante el Marbella Fashion Week. Ahora, Eva cambió el blanco por el amarillo —que por cierto, es el color más trendy de la temporada—, ya que aún quedan algunas semanas calurosas por delante y ni siquiera ella desaprovecha la oportunidad para vestirse cómoda pero al día con las tendencias.

Durante la alfombra roja de su última película, la celeb brilló como nunca

Su look tuvo lugar en la premiere de Dora and the Lost City of Gold, la película de acción real de la caricatura, Dora, la Exploradora. Longoria, quien dio vida a la madre de la protagonista en la cinta, se enfundó en un brillante cocktail dress strapless de escote corazón diseñado por el brasileño Vitor Zerbinato.

Vestidos como estos son súper favorecedores, ya que permiten lucir la parte superior de la anatomía y, además, se ajustan a las curvas haciéndolas resaltar, precisamente lo que ha demostrado la celeb. ¿Quieres apostar tú también por un modelo así?

Eva junto a la protagonista de Dora and the Lost City of Gold, Isabella Moner

Mantenlo simple

Así como el que se puso Eva, el Helena Dress se adapta a la forma de la silueta y posee escote de corazón —aunque más sutil— pero, a diferencia del de la actriz, la parte baja es corte mermaid, lo que acentúa aún más la curvatura de las caderas y piernas. Noodz Boutique ($93.99).

Con el Helena Dress darás la impresión de ser una sirena fuera del agua

Con algo extra

Más similar al de la celeb es el Uma confeccionado en tela crepé y con toque fruncido de arriba hacia abajo; la cintura cuenta con cinturón a juego para remarcar la figura y abajo es asimétrico. House of CB ($120.45).

Si no quieres llevarlo tan recto, el Uma será tu favorito

Toques de transparencia

Atrae todas las miradas con el Alano Midi Dress de NBD que, sin alterar el escote sweetheart y la falda ajustada —aunque con volantes al final—, le añade una delicada y no tan extravagante malla debajo del corpiño para hacerlo más llamativo. Revolve ($115).

El Alano Midi Dress te permite mostrar algo de piel sin excederte demasiado

¿Preparada para finalizar el verano fresca y en amarillo?