Copia el look ‘relaxed’ de Jennifer Lopez por menos de $150

Es un hecho que las celebs no pueden vestirse de red carpet las 24 horas del día, pero eso no quiere decir que, incluso en sus momentos más informales, no acierten con su elección de vestuario; algo que ha dejado claro en muchas ocasiones, Jennifer Lopez.

Mientras se dirigía al Madison Square Garden en New York, la interprete de 'On the Floor' lució un look muy casual conformado por la JLo Dillon Denim Jacket de Guess ($175), voluminosos Silk Jogging Pants de Gucci ($1.980) y sus favoritos, los Oversized Sole Sneakers de Alexander McQueen ($490), completó con unos sunglasses tipo aviador. Tan sencillo como cool, el outfit de la cantante es una excelente opción para ir de paseo o pasar el rato.

La artista sabe elegir el outfit adecuado incluso en sus momentos cotidianos

Llévalo como JLo

Manteniendo la esencia de la celeb, el Premium Jogger Women's High Waist Track Pants es de estampado tie dye rojizo y tejido strech. Consíguelo en Era Vogue ($19.99).

Light Wash Oversized Denim Jacket en acabado acid wash como la que llevó Jennifer. Pretty Little Thing ($70).

Los sneakers Daddy de Forever Link están inspirados en el calzado más trend de los 90: los dad shoes. Walmart ($32.99).

Dale el toque final con los Aviator Sunglasses With Pink Lens de River Island, cuyo tamaño oversized, tonalidad pink y estilo aviador, se asemejan a los de la actriz. Asos ($18). Es un hecho: cuando se trata de ser chill y moderna, JLo tiene la respuesta.