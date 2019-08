Miley Cyrus y el ‘bustier’ con el que presumió de abdomen plano

Destellante en acentos dorados, Miley Cyrus despertó los prontamente confirmados rumores de separación de Liam Hemsworth, y para su post break up look eligió un ensamble protagonizado por un bustier top de Versace intervenido con pequeñas medallas que destacaban casi a manera de polka dots, una pieza vintage que coordinó con pantalones a tono y sandalias vegan también de la firma italiana.

A pesar de que la fórmula de crop tops y skinny pants ya forman parte de su estética de bad girl, la intérprete de Can't be Tamed debe haberse sentido tan a gusto como una reina en su trono con este outfit, ya que lo publicó en cinco ocasiones en su su cuenta de redes sociales durante su retiro veraniego a orillas del Lago de Como, Italia, donde fue fotografiada disfrutando la compañía de íntimos amigos.

Miley Cyrus llevó un bustier top vintage Versace con skinny pants y accesorios de cadenas

Una profusión de pulseras, collares y cinturón de cadenas sueltas completaron un outfit, accesorios que fácilmente podemos comparar con los que en los años 90 desfilaron supermodelos como Naomi Campbell o Cindy Crawford en las pasarela de Gianni Versace o de Karl Lagerfeld para Chanel.

Para copiar este look, empieza por un clásico pantalón negro entubado y adereza con layers de accesorios dorados. Lo importante aquí es dar con el bustier indicado donde algún acento le dé el toque singular al outfit. Para ello, aquí te dejamos cuatro alternativas.

Bustier top de mesh negro con estrellas y lunas metalizadas de Superdown

El tejido mesh permite que el negro del Gia Cropped Top de Superdown cobre un carácter de ligera estructura sobre la que titila una noche estrellada, con lunas incluidas. Se ajusta a la silueta con ánimo de lencería y potencial de centro de interés alrededor del que puede orbitar una galaxia de complementos. Revolve ($38).

Bustier top de bordado inglés de Fleur Du Mal

El bordado inglés de este bustier top de Fleur Du Mal deja que tu piel no sólo se mantenga fresca sino también que se convierte en el acento que destaca debajo del negro, para completar una propuesta sexy y reveladora que se las arregla para mantenerse sofisticada. Fleur Du Mal ($275).

Top Chloe con animal print de House of CB

El estampado de leopardo se convierte en una segunda piel con el top Chloe de House of CB, confeccionado en cuero vegano ligeramente acolchado, con lo que no sólo se garantiza un favorecedor soporte sino que también te puedes sentir lo suficientemente cubierta a pesar de llevar un atuendo tan fiero y revelador. House of CB ($89).

En plena promoción de su EP, She is coming, de lo único que estamos seguros es que la también actriz continuará su largo romance con los tops cortos en el marco de un estilo desafiante que la ha convertido en ícono de una generación.

