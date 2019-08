Kim Kardashian o cómo combinar varias tendencias en un solo look

Kim Kardashian no le teme a los riesgos, al menos en lo que a moda se refiere. Sin tener que pisar una alfombra roja, la celeb fascinó con este not-so-casual look en el que combinó hasta cuatro fashion trends y, por supuesto, no perdió la oportunidad de exhibirlo a la salida de una cena en Beverly Hills. El atuendo estaba conformado por dos prendas en clave bright orange, que acentuaban su ya icónica figura de reloj de arena, y dos accesorios igualmente atractivos: la mini bag de Jacquemus y unas thong wedge sandals de Yeezy, ideales para romper la uniformidad cromática.

La celeb se atreve a combina los colores y accesorios de moda

Sí al naranja-neón

Esta temporada los tonos fluorescentes híper saturados han dominado el street style ¡y su influencia no parece disminuir en la venidera! Ahora bien, entre todos los matices, el naranja es el que ha calado con más fuerza durante las últimas semanas. Tan exótico como vistoso, esta tonalidad renueva toda clase de piezas de fondo de armario, incluso una mini falda tipo bodycon o un suéter ligero cuello cisne como los que lleva KKW.

Las mini bags continúan causando revuelo entre las fashionistas

La “it-bag” entre las minis

Cuando los bolsos tienen nombres propios es una señal que serán los más deseados por las féminas de todo el mundo. Le Sac Chiquito de la firma francesa Jacquemus es uno de estos. Sus reducidas dimensiones –4,7 x 3,5 in–, price tag de $520, así como el mix de cuero y gamuza crean un complemento al que ni Kim ni su hermana Kendall Jenner puede resistirse. Una opción similar en color y tamaño con la que puedes estar a la par de las fashion trends es la Neon Orange Micro Mini Bag de Pretty Little Thing ($28).

Unas thong sandals elevaron el look monocromático

Thong sandals minimalistas

Más de una vez hemos visto a Kim en atuendos con visos Athleisure, y éste es el ejemplo más reciente. La estrella de reality show se decanta por unas thong sandals –el híbrido entre las típicas flip-flops planas y las wedges sin talón– para darle a su outfit un toque neutral. Poco a poco, este calzado va ganando terreno y no se descarta para el entretiempo. Las Steve Madden UO Platform Thong Sandals de Urban Outfitters ($39.99) es otra opción muy actual.

El bright orange y el neón siguen marcando tendencias

Look a prueba de flashes

Acostumbrada a imponer tendencias en su día a día, Kim Kardashian apuesta por el bright orange ¡y gana! La esposa de Kanye West, fiel a su estilo, cambia su peinado, resaltando su long bob con una media cola alta de aires noventeros. Haz como ella y decídete a conjugar múltiples tendencias en mismo look. Solo recuerda que lo más importante a la hora de usarlo será tu actitud, y en este aspecto la empresaria también es fuente de inspiración.