Si hay alguien que usa un bolso metálico que vale $35,000 para hacer recados un martes cualquiera, esa es Kim Kardashian . La estrella de reality de 38 años de edad salió a la calle con un enorme vestido tipo camiseta color morado, zapatillas deportivas blancas marca Yeezy y un bolso Dior x Sorayama hecho por completo de metal para recorrer Malibú. El exclusivo bolso de mano debutó en el desfile Dior Men’s Pre-Fall 2019 donde algunas personalidades como David Beckham , Bella Hadid y Kate Moss ocuparon la primera fila. Más aún, ¡el bolso es ultra-exclusivo ya que solo existen diez ejemplares!

Kim salió a hacer recados portando el bolso Dior x Sorayama que cuesta nada menos que $35,000… ¡cualquier cosa!

Esta versión única de la icónica alforja es una colaboración especial con el artista japonés Hajime Sorayama, quien en el pasado ha trabajado con Thierry Mugler y otras marcas que van desde Juun.J hasta Forever 21. La estructura robótica presenta elementos de diseño futurista que incluyen frente de cromo brillante y conexión para audífonos.

A través de los años hemos visto que la estrella de Keeping Up With The Kardashians adora experimentar con sus elecciones de moda. A pesar de que mantiene discreto el resto de su atuendo para recorrer la ciudad (con lo que sí podemos identificarnos), ella elevó su apuesta con un solo accesorio con el que sabemos que puede sumar puntos a cualquier look, en especial si se trata de un accesorio que cuesta lo mismo que un automóvil nuevo (con lo que no podemos identificarnos).

La pieza de inspiración robótica incluye elementos futuristas de diseño, como un frente de brillante cromo y conexiones para audífonos

Apenas una semana antes de robarse todas las miradas con su nada convencional bolso, la madre de cuatro pequeños trasladó sus pertenencias en otro controversial accesorio. En aquella ocasión se trató de un diminuto bolso negro de piel de cocodrilo con asa, pero con toda franqueza parece que solo tiene capacidad para lo absolutamente indispensable y nada más. Sin embargo, es probable que esa sea la preocupación menos importante para la fundadora de KKW Beauty.

Kim K nunca renuncia a ser el foco de atención, ¡y su bolso metálico asegura su sitio al centro de todas las miradas!