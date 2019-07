El atuendo veraniego de Eva Longoria por menos de lo que piensas

Eva Longoria no solo se prepara para sus próximos proyectos, entre los que destacan la nueva película de Dora The Explorer y Dora and the Lost City of Gold, también disfrutó de unas merecidas vacaciones en las costas italianas con su familia, y en sus redes sociales dejó registro de cómo un look veraniego sencillo puede tener altas dosis de estilo.

Su apuesta se basó en tres piezas: un cover-up estampado con rayas blancas y negras, un sombrero de ala ancha que reproducía los colores de la pieza vertebradora del outfit playero y unos lentes de sol —los Flat Top Visor Sunglasses de Victoria Beckham ($450)— que terminaron de redondearlo. Clásico, atemporal y elegante. Si te ha conquistado la propuesta de la actriz, productora y directora durante su escapada europea, ¡emúlala por menos de $140 con las siguientes opciones!

El 'cover up' bicolor

En las vacaciones prima la comodidad y la funcionalidad. Por eso, vestidos o cover-ups que cubran antes o después de meterse al agua y que también puedan lucirse en un paseo alrededor del lugar es la mejor alternativa. Mira este diseño estilo jersey de Calvin Klein (Macy´s, $39.98), cold-shoulder, de escote redondo y detalles de cut-outs a los costados, con una de las combinaciones que nunca falla.

El sombrero de ala ancha

Sombrero y verano parecen ir de la mano. Sí, se puede prescindir de él en la época de temperaturas cálidas, pero resulta ser el complemento que puede subir el nivel de cualquier atuendo. El Riviera Wide Brim Hat (Free People, $48) es de los que llama la atención y de los que más protege gracias a su ala ancha. ¿Cómo decirle que no?

Los lentes de sol 'oversize'

Atrás quedaron los lentes de sol en versión mini. Esta temporada, los lentes oversize serán los compañeros ideales de tus atuendos de playa, aunque en realidad, de cualquiera que te plantees. Los modelos shield —esos hechos de una sola pieza de grandes proporciones que abarcan ojos y puente de la nariz— son una de las fashion trends más explosivas. Los flat top visor Hindsight de Quay (Amazon, $49.98) cumplen con el tamaño de esta tendencia que llenará de estilo tu verano. ¿Lista para vivirlo a plenitud?