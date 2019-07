Esto es lo que tienen en común Kendall, Dua Lipa y Rihanna

Un tacón geométrico une a Kendall Jenner, Rihanna y Dua Lipa. Es el que distingue al calzado de la marca de Amina Muaddi, la diseñadora jordana-rumana que lanzó la colección denominada Season 0 en las redes sociales y que cada vez más capta la atención de celebridades, algo que pudiera catalogarse como la tendencia viral de la temporada.

En una entrevista concedida a Forbes, Muaddi describió que cada uno es “femenino, sofisticado, glamoroso pero no pretencioso”, y agregó que busca “que las mujeres se sientan preciosas pero discretas, vanguardistas pero refinadas”. Eso parece haber inspirado a la integrante del clan Kardashian-Jenner en más de una ocasión, como en el afterparty de la gala AmFar en Cannes al que asistió con las sandalias Gilda formadas por tiras con cadenas finas de cristales y un tacón de aguja que culmina con una silueta piramidal.

A Into The Gloss, Muaddi aseguró que “quería que las mujeres tuvieran un tacón que pudieran usar durante todo el día y luego ir a cócteles, un tipo de zapato de 9 a.m. a medianoche”. Y esa es, quizás, otra de las razones de su éxito, una altura que ronda las cuatro pulgadas que conquistó a Rihanna. ¿Su apuesta? La combinación de un vestido de algodón y tul y jeans de corte recto con las sling-backs Begum —que también ha lucido Kendall— elaboradas en material pvc transparente y piel tipo espejo y adornadas con una hebilla de cristal. Otras que ha incluído en sus looks son las sandalias toe strap Naima.

Aunque las sandalias de tiras son imprescindibles esta temporada, los mules forman parte de ese grupo de calzados que son perfectos para quien no quiera exponer completamente sus pies o que, simplemente, ama su silueta elegante y funcional. Precisamente, el modelo puntiagudo Gilda en negro satinado y tiras de cristales de los colores del arco iris fue la opción de la cantante Dua Lipa para hacerle juego a un atuendo conformado casi en su totalidad por prendas negras.

Entre las propuestas de la colección de la marca —disponibles en línea en Intermix, My Theresa, Moda Operandi o Net a Porter— hay una mezcla de colores vibrantes, plumas y diseños holográficos así como pumps y botas que apuestan a la sensualidad. Ya otras famosas como Kylie Jenner, Rosie Huntington Whiteley y Rita Ora han decidido que sean sus creaciones la parte central de sus outfits. Su toque atrevido se traduce en la justa y necesaria inspiración para nuestros armarios en estos meses.