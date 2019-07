Minivestidos tubo, la nueva obsesión de Kim Kardashian

Kim Kardashian no se cansa de explorar alternativas en la misión de celebrar sus curvas y, a juzgar por las elecciones que ha hecho en materia de vestuario, su más reciente obsesión es el vestido y los ensambles tipo tubo, esas piezas que en el gancho pueden lucir como simples cilindros de tela, pero que cobran vida al enfundarse en el cuerpo, revelando la silueta de quien lo lleva sin perdonar ningún detalle.

Si crees que no hay ninguna novedad en esta noticia, viniendo de la reina de los prendas bodycon, piénsalo dos veces. Si observamos de cerca las más recientes elecciones de vestuario de la empresaria fácilmente podemos apreciar que se trata de una fórmula estilística, aplicada con precisión siguiendo una receta salida directamente del laboratorio creativo de Kanye West a través de la firma Maisie Wilen, la firma de la diseñadora Maisie Schloss, una de las protegidas del rapero.

Consiste en un mini dress o ensamble de falda corta y top de género elástico, siempre dejando lucir las piernas gracias a un ruedo que no pasa de la mitad del muslo; en cualquier caso, el torso se mantiene ajustado con precisión.

De esta manera, hemos visto a Kim repetir la fórmula en tres oportunidades en las que las diferencias se han mantenido dentro de los márgenes de esta silueta de reloj de arena, con ligeras variaciones de colores -que incluyen una versión del little black dress-, estampados y texturas que sólo han dejado clara su intención de imponer una fashion trend que seguramente veremos replicada entre sus seguidoras y doppelgängers.

El peinado juega un papel determinante en este look. Se trata de un semi recogido de cola alta que cae a los lados dejando cubrir las orejas, rematando su corte bob perfectamente brillante y alisado con las puntas curvadas hacia arriba. El maquillaje: matemáticamente contorneado como nos tiene acostumbrados la famosa estrella de reality shows. Esta parte no admite variaciones.

Luego de la polémica que le hizo replantear el lanzamiento de su línea shapewear, no nos extrañaría que la empresaria esté utilizando estos looks no sólo para generar una tendencia, sino también para probar los prototipos de las piezas que prometen moldear la silueta sin dejar ver marcas en diseños ajustados. Si ese es el caso, sin duda nos ha quedado claro.