Bolsos de mano: cómplices para toda ocasión

El bolso de mano exige pose: sostenido en una palma, con el codo doblado, hombro inconscientemente erguido y el otro brazo libre para saludos, copas de vino y otros ángulos para posar en fotos. Hasta aquí la parte elegante, porque lo que tradicionalmente también exige es un plus one con compartimientos que permitan resguardar todo lo que no cabe en un clutch que es, con honestidad, casi todo.

Pero los reclamos han sido escuchados: el bolso de mano ya tiene ganada las proporciones que toda mujer necesita para navegar cualquier situación social empoderada con todas las herramientas que requiere en la punta de los dedos.

Es precisamente esta práctica cualidad lo que ha permitido que el clutch tradicional salga de los confines de la fiesta formal y se abra a las situaciones casuales en las que se antoje un momento glamoroso sin necesidad de estar vestida de etiqueta, y así ya lo han demostrado celebs y trendsetters por igual, que han elegido varios diseños de este tipo de bolso para acompañarlas en todo momento.

La estructura clásica

Un sobre rectangular de cierta rigidez es probablemente la idea más clásica que tengamos de un bolso de mano, y en sus versiones más espaciosas se convierten en la opción mas conveniente para armar un look de líneas muy bien definidas en el que el clutch se traduce en esa pequeña y hermosa caja fuerte donde resguardar una variedad de herramientas para garantizar el éxito de cualquier evento al que se asista con él.

Puedes usarlo en una situación de relajada formalidad como lo hace la instagramer Alexandra Lapp con esta versión grande y metalizada del clásico bolso de mano 2.55 de Chanel, así como una convocatoria tipo coctel, que amerita un poco más de pompa sin llegar a ser una ocasión de gala, tal y como lo luce Negin Mirsalehi con este clutch Alibi de Oscar de la Renta. En ambos casos con sobrios broches metalizados que garantizan la posibilidad de usarlo en una variada extensión de oportunidades.

Show stoppers

Pero un bolso de mano no está limitado a comportarse como un rígido cofre. Confeccionado en materiales maleables, el clutch está en la capacidad de mantener su elegancia característica e incluso potenciarla al punto de convertirse en el punto focal de todo el outfit, un verdadero show stopper como el bolso Galactica de Jimmy Choo, confeccionado en tela plateada intervenida con escarcha y también aderezado con un brazalete adornado con cristales que hacen que todas las luces destellen alrededor de la influencer Leonie Hanne.

Una situación informal no deja de ser una oportunidad para destacar con accesorios de diseño sorprendente. Así lo comprueba el look que Paula Ordovas, que elegió el clutch Mini Giovanna Cuzco de la diseñadora venezolana Yliana Yépez para completar un sencillo jumpsuit de lino para refrescarse en una tarde veraniega; el diseño destaca en sus bordados multicolor que rinden homenaje a la ciudad perdida de los Incas al tiempo que hace de este outfit un verdadero statement.

El bolso it de las chicas it

La modelo y actriz Rosie Huntington-Whiteley y la influencer Xenia Adonts no sólo coinciden en que el bolso de mano grande es un verdadero must para situaciones que traspasan el salón de fiestas, sino que también coinciden en que el modelo The Pouch de Bottega Veneta es uno de sus exponentes más destacables. Cada una lo ha usado en situaciones que requieren diferentes grados de formalidad y el resultado salta a la vista: completamente intachables.

Si a todas las oportunidades de levantar el look con este accesorio le agregamos que con mucha frecuencia trae incorporada una correa desprendible, y todas las posibilidades estilísticas adicionales que esto significa, no nos queda más que certificar su cualidad de básico de guardarropas, y dejar en tus manos la tarea de hacerte con el modelo donde quepa todo lo que necesitas para destacar en cualquier situación que lo luzcas.