Uno de los destinos preferidos por celebrities y miembros del jetset internacional es Mónaco, el epicentro de los festivales, galas de caridad y eventos deportivos más glamorosos de esta temporada. Bella Hadid, como invitada VIP, suele impresionar con sus looks de alfombra roja; y así lo hizo con este mini vestido clave burn orange de Jacquemus, grueso cinturón de cocodrilo y sandalias con straps de PVC de Aldo.

Se veía tan radiante al exhibir las fashion trends 2019 que hasta sonrió ante los fotógrafos ¡una verdadera rareza! Inspiradas en la top model, aquí te presentamos tres piezas para recrear este atuendo.

Naranja, el color en boga

La explosión cromática de los meses estivales señala al naranja como uno de los tonos en tendencia. Cálido, sofisticado y enérgico este matiz tiñe desde vestidos hasta bañadores con su particular efecto rust. Si bien es menos brillante que el neón, eso no significa que pierda atractivo. De hecho, son esas notas amarillas y rojas difuminadas las que aseguran un statement look.

Demostrando el orange power, la embajadora de la firma Tag Heuer optó por un mini vestido escotado y con un discreto volante en la falda. El Sahara Mini Dress de superdown, con sus estratégicos cut-outs y corte entallado, te permitirá emular a la influencer –y resaltar todas tus curvas–. (Revolve, $72).

Wide belt como único accesorio

Poseedora de una envidiable figura, Bella Hadid confía en los cinturones para acentuarla; en especial en los más anchos y confeccionados en pieles lujosas que sumen textura. Además, un detalle que no se debe obviar es la hebilla, la cual debe ser XL y de formas originales o las clásicas geométricas.

Con el Hair Crocodile Tortoiseshell Belt de Topshop ($45) tendrás un accesorio para combinar a placer. Haz como la modelo y fíjalo justo por encima de la cadera, así estilizarás tu talle y lograrás el punto focal “medio” necesario para este atuendo.

Tacones semi-transparentes

Las fashion trends traen de vuelta el calzado más sensual, y eso significa sandalias de tacón stiletto que dejen ver todo el empeine del piel. El PVC es el material idóneo, gracias a su sintética flexibilidad. Para completar el atuendo, te proponemos los Amaya Camel Nubuck Heels de Steve Madden ($99.95), sin talón y con una tira transparente frontal que hará que tus piernas se vean infinitas.

Para sentirte como una celeb en la Costa Azul no hace falta mucho, solo el atuendo correcto y la actitud. Y lo mejor es que este look de Bella Hadid lo puedes conseguir en su versión affordable, pero igualmente chic.