El 'look' básico de Meghan Markle que debes tener en tu clóset

¿Cuántas prendas necesita tu armario? Si eres una cazadora de tendencias puede que el número sea lo de menos. Sin embargo, solo algunas permanecen a la altura de muchas situaciones y se pueden renovar a conciencia porque, sencillamente, están directamente relacionadas con la comodidad y la funcionalidad. Echa un vistazo al look que Meghan Markle llevó a Wimbledon y verás esos básicos que cualquiera debería tener.

Cuatro clásicos, muchas posibilidades

El blazer a rayas finas salta a la vista. El de ella, el Brea de L'Agence ($550), es de lino blanco, tiene rayas finas verticales de color negro y hombros ligeramente acolchados, un diseño tan halagador y apropiado para diversas ocasiones que podrás conjugar con una franela negra y unos jeans de cintura alta como el modelo Harriet de Outland Denim ($195) por el que apostó la Duquesa de Sussex. Aunque también puedes llevarlo a juego con shorts en plena época de calor o con vestidos de la longitud que prefieras. El outfit incluye los clásicos zapatos negros puntiagudos de tacón fino lo suficientemente altos como para sumar, a partes iguales, elegancia y confort.

Accesorios estrella

La californiana deja el terreno atemporal incluso a los accesorios. Los lentes Henrietta de Finlay London ($180) son los típicos cat eye de montura negra, y su cuello está adornado con una fina, casi imperceptible, cadena de oro de la colección Love Letters de Verse ($590), que añade una dosis de delicadeza. El punto y final es el Panama Hat blanco con cinta negra y lazo de Madewell x Biltmore ($58), uno de sus complementos favoritos a juzgar por las veces que lo ha llevado. Lo mejor es que favorece a la mayoría de las formas de rostro y queda bien en muchas de las combinaciones que te plantees. Si su propuesta te ha gustado, puedes emularla con las piezas que verás a continuación.

Los siete básicos

Blazer Antwerp de Essentiel de doble botonadura, solapas con muescas y dos bolsillos delanteros, Farfetch ($242); high rise jeans de tejido ligeramente elástico de la marca Goldsign, Net a Porter ($118); franela Marisa, de algodón orgánico acanalado y escote en V de Ninety Percent + Net Sustain, Net a Porter ($45); pumps puntiagudas de Franco Sarto elaboradas en gamuza, Lord and Taylor ($89); lentes Armada de silueta cat eyes de Le Specs con marcos de acetato, Revolve ($59); Skylar Marquis Stone Choker con baño de oro de Five and Two, Revolve ($45) y panama hat Frayed Edge de Steve Madden, DSW ($24.99).

Como ves, no importa cuáles sean los fashion trends de la temporada; estas siete piezas sobreviven al paso del tiempo gracias a su versatilidad y atemporalidad, y, justo por eso, merecen la pena.