Amal Clooney hace más de una declaración en la Conferencia Global por la Libertad de Prensa. La abogada está presente en el evento en Londres y ha hecho dos declaraciones contundentes con su estilo. El jueves 11 de julio, la mujer de 41 años de edad impactó a los presentes con una combinación de pantalones holgados y blusa de manga larga, todo en blanco. La abogada acentuó el atuendo con un delicado cinturón negro y zapatillas nude que eran ligeramente visibles bajo el pantalón. La esposa de George Clooney mantuvo el glamour al mínimo nivel con su elegante maquillaje ahumado en los ojos y lápiz labial rosado.

Amal Clooney impactó con un bello ensamble en blanco

La castaña melena de Amal caía en suaves ondas sobre sus hombros. El look del jueves fue el opuesto exacto de lo que eligió vestir el primer día. El miércoles, Amal se decidió por un enfoque más atrevido. La madre de Ella y Alexander impulsó su mejor estilo un paso al frente con un look en rojo. La fashionista usó un saco rojo con hombros acentuados y detallados botones rosas como accesorios sobre un vestido rojo. En vez de vestir toda del mismo color, Amal completó el atuendo con zapatillas nude. La vestimenta de la abogada de derechos humanos no fue la única declaración que hizo.

ARCHIVOS DE ESTILO: Amal Clooney también lleva las asimetrías al tope

La abogada, quien ha recibido el nombramiento de enviada del gobierno británico por la libertad, habló con orgullo acerca de las severas críticas que los periodistas enfrentan por parte de los líderes mundiales. Durante la conferencia inaugural, la abogada enfatizó la importancia de la prensa independiente y libre. Siempre que hace una aparición profesional, Amal es fiel a su estilo con tonos intensos de rojo, azul, blanco y negro. En la alfombra roja, la esposa de George Clooney también luce espectacular con prendas que le permiten divertirse sin perder la elegancia.

La madre de Ella y Alexander impulsó su mejor estilo un paso al frente con un look en rojo

En junio, Amal fue la perfecta inspiración de estilo cuando partió de vacaciones a Venecia con su marido. Durante una cita diurna, la madre de dos pequeños usó un vestido con un solo hombro, gafas oscuras enormes y un gran sombrero negro. En la corte, en una sala de juntas, en la alfombra roja o en cualquier lugar, Amal Clooney siempre derrocha estilo.