Clásico y acertado: el bikini triangular con el que Britney Spears impactó

El bikini es un clásico de la moda estival y, aunque es reinventado cada temporada, el conocido modelo triangular se mantiene como el favorito indiscutible de muchas, entre ellas Britney Spears. La celeb no se cansa de exhibir su figura en estos minúsculos trajes de baño, prefiriendo casi siempre los unicolores en vez de los estampados. Y, si nos guiamos por sus últimas publicaciones en redes sociales, podemos afirmar que el blanco y el amarillo son los tonos estelares de la temporada.

Catalogado luego de su presentación oficial en 1946 como “demasiado atrevido”, no transcurrió mucho tiempo antes que este diseño de Louis Réard conquistara a las féminas de todo el mundo. ¿Las razones? El simple patronaje geométrico que se calca en top y bottom y su infinito poder de seducción, que se evidencia en el típico low cut que revela el ombligo y en el marcado escote.

VER GALERÍA Britney Spears se decanta por uno blanco impoluto para lucirse en la playa

Originalmente sexy

Los diseñadores de moda solo han hecho sutiles modificaciones al bikini triangular a lo largo de las décadas; ya que las tres piezas que lo componen se sujetan por un finísimo strap que se anuda al cuello, la espalda y en las caderas o, como en el caso del que lleva la cantante y bailarina, por costuras invisibles. Esto facilita la adición de studs o clips en los tirantes superiores que suman toques modernos.

VER GALERÍA La confección de este bañador resalta la femineidad

El más favorecedor

Una de las mayores ventajas de este bañador es que se adapta a la fisionomía tanto de las mujeres petite con poco busto, como de las más altas y que ostentan una silueta voluptuosa, pues crean la ilusión del 'cuerpo perfecto', ese que recuerda a un reloj de arena. Si eliges un modelo como el White Triangle Bikini a juego con el White Itsy Bitsy Bottom de Pretty Little Thing ($33) ten la seguridad que serás la más sensual cada vez que tomes el sol.

VER GALERÍA Los bikinis unicolor eliminan ese volumen extra indeseado

Sólidos que moldean la figura

Britney es una aficionada a los colores intensos, y sus looks playeros no son la excepción. Este verano, por suerte, es la gama que se imponen como tendencia; en especial el amarillo, un tono luminoso más que idóneo para afinar cintura, espalda y caderas. La clave para lograr este efecto es seleccionar un bikini totalmente liso o con una mínima textura que se difumine y no añada volumen.

VER GALERÍA El modelo triangular clásico es ideal para crear una ilusión curvilínea

Top y bottom triangulares

Para estilizar el torso y alargar las piernas, nada mejor que un bikini de corte triangular como el Wild Fire Tri y el Skimpy Bottom de la firma Blue Life (Revolve, $165), con un leve guiño a los 80 en sus high straps que rozan la cintura, un detalle en la confección que favorece a las que tienen piernas cortas o un cuerpo recto. Haz la prueba y deslumbrarás como la icónica artista. No te resistas al triangle bikini… Si es infaltable en la maleta de Britney Spears, ¡tampoco puede faltar en la tuya!

