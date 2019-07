Con su ardiente traje de baño rojo de Gucci, Salma Hayek incendia Internet

Si no creías que un traje de baño de una pieza podía ser tan sensual como un bikini, Salma Hayek tiene evidencia que demuestran lo contrario. La actriz probó cuán candente puede ser un bañador cubierto cuando presumió su figura en una creación Gucci de color rojo. Con 52 años y fabulosa, Salma se relajaba con su sexy y moderno look en la imagen que publicó en sus redes sociales, en la que se le ve recostada en una tumbona y luciendo su lujoso enterizo. La fotografía y el traje de baño de cuello redondo exhiben al máximo su famosa figura, pero el punto central de la imagen no son sus curvas.

Salma publicó esta foto donde el punto central son sus pies, ¡pero nosotros notamos su estilo!

En primer plano vemos los pies de Salma, que parecen enormes gracias al ángulo de la cámara. “Las fotos pueden ser engañosas. A veces las cosas no son como parecen”, escribió la actriz junto a la imagen que ella etiquetó con #verano #pies. La glamorosa fotografía pronto obtuvo más de medio millón de “me gusta”.

El genial bañador de una pieza de Gucci cuesta alrededor de $500 dólares

El candente traje de baño rojo de Gucci, con profundo escote en la espalda y tirantes cruzados, en realidad es una pieza de inversión que cuesta alrededor de $500 dólares. Por fortuna, gracias a su sencillez y, desde luego, a la eterna marca impresa en el frente, estamos seguros de que el bañador se mantendrá de moda durante varias temporadas. También puede usarse como bodysuit con pantalones de mezclilla o una linda falda veraniega. Si no te gusta mucho el atrevido color que recuerda a Baywatch, el traje de baño también está disponible en blanco, rosa, azul metálico y color crema.

