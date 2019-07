Kim Kardashian ha ganado $2.7 millones de dólares (2.2 millones de libras) en una demanda contra los ejecutivos de Missguided por usar su nombre y semejanza para vender imitaciones de bajo costo de sus vestidos. Se dice que los directivos de la marca también tendrán que pagar los honorarios de los abogados de la estrella de Keeping Up With The Kardashians. “Missguided ha utilizado una y otra vez el nombre y la semejanza de Kardashian sin su permiso en sus plataformas de redes sociales para promover la venta de sus prendas”, dijo el juez durante la audiencia. De acuerdo con TMZ, los miembros de la corte señalaron que el sitio electrónico de la marca tiene páginas enteras dedicadas a la venta de copias baratas de atuendos que Kim ha utilizado e incluyen imágenes de la mujer de 38 años, lo cual sugiere que está asociada con esa empresa.

Kim ya se había quejado porque una empresa de ropa produjo una versión económica de su vestido Thierry Mugler que tantos titulares acaparó

La esposa de Kanye West ganó el caso después de que los representantes de Misguided USA no respondieron a la demanda; por tanto, se le otorgó la suma a Kim de forma automática en un juicio por defecto. Se ha indicado que la empresa tiene prohibido usar la imagen y la marca registrada de la famosa.

En la demanda inicial, el abogado de Kim, Michael Kump, alegó que su clienta estaba molesta porque los ejecutivos de la marca habían publicado fotografías de ella y la habían etiquetado en sus publicaciones. Él explicó que lo hicieron “para capitalizar su estatus de celebridad y sus seguidores en redes sociales para promover la venta de su próximo producto”, indicó en una declaración.

En febrero de este año, la socialité criticó a Fashion Nova por crear una versión más barata del revelador vestido con cortes de Thierry Mugler que ella vistió para asistir al Hollywood Beauty Awards Show unos días antes. Kim comentó: “Yo no filtro mis looks a nadie y no apoyo lo que estas empresas están haciendo”.

Al tiempo que celebra su triunfo en la corte, Kim trabaja en su propio proyecto de moda. La estrella de la televisión y empresaria se prepara para lanzar su nueva línea de fajas, aunque necesita inventar un nuevo nombre para ello. Kim ha desechado la idea de nombrarla Kimono después de que sus fanáticos se quejaran de que era culturalmente insensible. “Ser empresaria y mi propia jefa ha sido uno de los desafíos más gratificantes con los que he sido bendecida en mi vida. Lo que lo ha hecho posible después de todos estos años es la línea directa de comunicación que existe con mis admiradores y el público”, dijo la mujer de 38 años de edad al anunciar sus planes de cambio.