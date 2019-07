Así es el nuevo estilo favorito de Miley Cyrus

Miley Cyrus es un verdadero camaleón de la moda. Sus cambios de imagen la han llevado a lucir atuendos ultra femeninos, así como otros más extravagantes que serán recordados por mucho tiempo. Ahora bien, el estilo vintage parece haberla conquistado, pues en sus últimos looks ha rescatado piezas de colección de íconos de los 60 y 70 como Chanel, Gucci o Yves Saint Laurent. La celeb combina con maestría –y una dosis de diversión– estas prendas y accesorios con las que hace gala de su individualidad. Las fashion news son ciertas: la moda retro es su nueva obsesión.

Un estilo atemporal y glam

Quizás las musas hippies sean la nueva inspiración de la cantante y actriz, pero el secreto de su éxito son las statement pieces, como el maravilloso chaleco bordado con motivos orientales de la línea Rive Gauche de Saint Laurent con el que sorprendió en una salida nocturna en Londres. Unos wide leg trousers negros –otra de los básicos revisitados esta temporada–, camiseta blanca y un set de collares completaron el look que la hizo ver como toda una dragon lady. ¿Lo mejor de este outfit? Es muy fácil de replicar, y no necesitas ir a los mercadillos de fin semana para lograrlo.

Juego de prints, sólidos y brillo

El corte estructurado del Checked woven and satin-jacquard vest de Chloé es ideal para sumar esa nota tailored (Net-a-Porter, $517.50). Combínalo con esta T-Shirt blanca de Stella McCartney (Yoox, $156) y los Black Cropped Wide Leg Trousers de Topshop ($55). Los lentes Kelly de Komono, con su marco naranja, añadirán color y los destellos el Studden Harts Charm Necklace de Luv AJ (Revolve, $85). La I.N.C Trippi Chain Crossbody Bag será el complemento más versátil (Macy´s, $69.50).

Contrastes vintage

Tal como señalan las fashion news, la moda retro tiene en YSL a un excelso creador; y por eso te proponemos el súper chic Woll-Twill vest de la firma (Net-a-Porter, $495). Lleva los motivos gráficos típicos de los años 60 en la parte inferior con el Amari paisley-print cotton wide leg trousers de Zimmermann (Matches Fashion, $354) y haz contraste con la Original cotton-jersey T-Shirt de Hanes x Karla (Matches Fashion, $48). Da los toques finales con los Shayne sunglasses de my my my, el collar Seoul Lariat in Gold de 8 Other Reasons (Revolve, $92 y 53); y la Elissa Pebble Leather Charm Chain Bag de DKNY (Macy´s, $148).

La moda retro tiene la ventaja de ser sustentable y, además, existen muy pocas piezas iguales, por los que la originalidad está asegurada. Esto sin duda encanta a Miley Cyrus, y la flamante esposa de Liam Hemsworth se alista a imponer tendencias mirando hacia el pasado.