¿'Total black look' en verano? Sí, al estilo de Jennifer Aniston

Jennifer Aniston confía en el todopoderoso negro incluso en verano. La “chica dorada” de Hollywood ha llevado no uno sino dos total black looks durante la gira promocional de su nueva película Murder Mystery, logrando el mismo resultado: verse espléndida. A sus 50 años, la celeb sigue fiel a las fashion trends atemporales, en vez de inclinarse por las telas vaporosas o los prints coloridos que se ven por doquier esta temporada. ¡Otra razón que la hace única!

El primero de estos atuendos, firmado por Loewe, estaba compuesto por una voluminosa falda de bajos asimétricos y con distintivo listón de cuero. La combinó con una camisa sin mangas en la que se dibujaban las más sutiles rayas azul marinas. Para asegurar un efecto más relajado –y ciertos dejos bohemios– optó por unas wedge sandals. Para el estreno en el Mann Village Theatre en Los Ángeles recurrió a un mini vestido de cuero de Celine con original cuello cisne y a unas strappy sandals de Saint Laurent. Ambas versiones son claros ejemplos que el color negro es infalible.

Fashion hit monocromático

Aunque las guías de estilo señalan al blanco como la tonalidad estrella de los meses estivales, la también productora demuestra que el opuesto más sobrio del abanico cromático es ideal para resaltar tanto bronceado como complexión. La clave es fusionar texturas diferentes que doten al look de una mayor ligereza. Tampoco hay que olvidar el entalle de cada una de las prendas, algo fundamental para darles ese toque elegante.

Piezas de fondo de armario

Bastarán cuatro de los eternos esenciales femeninos para recrear este look de Aniston. Entre los modelos disponibles en Net-a-Porter están la Asymmetric ruffled silk-taffeta midi skirt de 3.1 Phillip Lim ($347.50) y el Vienna pintucked satin top de Equipment ($125). ¿Calzado? Las London Ankle Strap Sandals de Naturalizer (Macy´s, $79), y unas argollas como las Classic Hoops in Gold de Ettika (Revolve, $31).

El vestido negro más sexy

No es extraño que Jennifer Aniston haya repetido la fórmula ganadora de mini vestido de cuero negro y sandalias minimalistas ¡es una de las que mejor le sienta! Con esta dupla no solo se mantiene a la par de las fashion trends, también hace alarde de su escultural físico; en especial de sus brazos, piernas y piel dorada. De hecho, previamente la protagonista de la legendaria serie Friends llevó modelos casi idénticos a la premiere de The Leftovers y a los MTV Movie Awards del 2012. Sin duda, esta vertiente del clásico little black dress es su favorita.

Ícono revisitado

Sexy, corto y moderno, el leather dress se cuenta entre los imprescindibles para lucir perfecta en cualquier evento veraniego. Con el Vig Eco Leather Dress de la firma Bailey 44 (Revolve, $120), de escote halter y líneas simples, podrás emular a la famosa oriunda de California. Si quieres acentuar la cintura, tienes el Kressy leather belt de Isabel Marant (Net-a-Porter, $360) y para sumar una nota de brillo, las Ramel Sandals de Imagine Vince Camuto (DSW, $59.99).

os estilos distintos que, sin embargo, atestiguan que la elegancia innata de Jennifer Aniston solo mejora con el paso del tiempo. Asimismo, la actriz nos recuerda que las fashion trends por las que apostar, muchas veces, son las que están en los anuarios de la moda.