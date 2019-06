Britney Spears y el acertado bikini que creó con dos piezas diferentes

El mix and match es un arte, y Britney Spears lo domina a la perfección. La celeb hizo uso de esta técnica —que consiste en combinar diferentes piezas— para crear su más reciente look playero: un bikini compuesto de top amarillo y bottom negro con el que se vio radiante mientras navegaba por las aguas cristalinas de Miami en compañía de su novio Sam Asghari. Este versátil recurso estilístico no solo les permite a las fashionistas dar rienda suelta a su creatividad, también multiplica tus posibilidades con las prendas que ya se tengan en el armario.

Si bien la mezcla de estampados es lo más común, la "princesa del pop" desafió esta regla en favor de los tonos sólidos. Eso sí, no olvidó generar el máximo contraste. Por ello se decantó por un vibrante amarillo con dejos tostados y el siempre favorecedor negro, un matiz ideal para disimular las zonas problemáticas ¡y no porque le haga falta! Britney todavía conserva sus famosos absominales.

Un bikini one shoulder con toque brasilero

La original mezcla de estos “separates” dio como resultado un sexy look que incorpora el escote asimétrico y los volantes en la parte superior. Por el contrario, en la inferior, la eterna intérprete de Baby One More Time no pudo resistirse a la clásica tanga de corte triangular que recuerda los modelos que se ven por doquier en las playas de Copacabana o Salvador de Bahía. ¿Quieres armar tu propio bikini? Aquí te damos dos propuestas.

Cut-outs y acentos boho

Pliégate a la tendencia con dos piezas como:

-El Milos Bikini Top de la firma Storm, en amarillo cítrico y con atrevidas aberturas frontales y en la espalda. (Revolve, $55).

-Combínalo con los Laura embellished bikini briefs de VIX de talle bajo y detalle de cuentas para un efecto boho. (Net-a-Porter, $115).

-Dale un toque glam con los Hyperspace aviator metal sunglasses de Le Specs (Matches Fashion, $45).

Inspiración atlética y muy actual

Otro bikini en sintonía con el de Britney podría ser el conformado por:

-El Flirty Top de Tularosa, en un mágico golden yellow y tirantes semi-gruesos. (Revolve, $78)

-Black High Leg Rib Thong Bikini Bottom de Pretty Little Thing ($18) tienen el high-cut más sensual y en boga este verano.

-Para terminar, lleva los lentes Hexagonal Flat de Ray-Ban, cuyo gradientes une el marrón y el lila (Revolve, $168).

Britney Spears alcanzó el estrellado siendo una adolescente y, luego de dos décadas, sigue destacando por su talento y por ser referente de estilo femenino. Haz como ella y crea un bikini a tu medida.