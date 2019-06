Los trajes de blazer y pantalón han sido los más codiciados por las celebridades. Ahora bien, por mucho que nos guste esta combinación, cada vez que nos adentramos a la primavera y se acerca el verano nos apetecen las telas más fluidas y los largos más reducidos porque, después de todo, son ideales para combatir el calor y la humedad.

VER GALERÍA

Si las propuestas tailorette ya te cautivaron, puedes darle un giro con lo que hasta ahora podríamos denominar la dupla ganadora de la temporada. Nos referimos al blazer y al short, tan prácticos, cómodos y perfectos que no podrás perderlos de vista. Francisca Lachapel combina el rojo, coral y blanco en la propuesta más idónea para los próximos meses.

VER GALERÍA

Propuesta de primavera

Su outfit no sacrifica la comodidad en esta época del año. Tanto celebridades como las más conocedoras de la moda abrazaron el traje liderado por la blazer que posee un estilo tan atemporal, mientras el short se convierte en la solución más inteligente por estos días. Puedes emular la propuesta de la presentadora con el blazer de punto de mezcla de algodón e inserciones de hombreras, My Theresa ($268); los shorts de seda rosa Alexis, Intermix ($285) y el top Delray de Alice + Olivia elaborado en crepé, The Outnet ($82).

RELACIONADO: 'Blazer': la prenda que tienes que tener ya en tu armario

VER GALERÍA

Así es la apuesta de los diseñadores

Los conjuntos han sido grandes protagonistas en los desfiles de 2019 con una parte superior de hombros estructurados y una inferior de cintura alta. Si quieres seguir los pasos de este fashion trend Emporio Armani, Christy + You y Tommy Hilfiger, de izquierda a derecha, te inspiran a llevarlos así: blazer extra larga, shorts teñidos en la misma gama y crop top en denim; ambas piezas estampadas a rayas y emparejadas con una camisa clásica o con print a cuadros combinadas con chemise y cinturón. Botas que rocen las rodillas, sandalias nudist y mocasines serán perfectos para ponerle el punto y final a la tendencia de aires masculinos que ha conquistado esta primavera. ¿Con cuál te quedas?