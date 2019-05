El olimpo de las prendas atemporales es muy pequeño, así que son pocas las que pueden darse el lujo de formar parte de él. El little black dress o LBD, ese que ha sido reinventado desde que Coco Chanello convirtió en símbolo de glamourpor allá en 1926 cuando todavía estaba asociado al luto y al misterio, tiene su lugar asegurado como ícono de la moda gracias a las tantas cualidades que lo definen.

Versátil, sexy algunas veces y conservador otras, femenino, elegante, todoterreno y favorecedor. Más de noventa años después de su surgimiento sigue vigente y en esta primavera las celebridades marcan las pautas sobre cómo llevarlo.

HAZ CLICK SOBRE LA IMAGEN PARA VER TODAS LAS FOTOS

De mangas largas

Se podría decir que no hay una famosa que no haya lucido un vestidito negro. Y grandes referencias tenemos. ¿Quién no recuerda a Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes con el diseño de escote en la espalda? Para esta temporada Elizabeth Olsen, Emily Ratajkowski y Amber Heard te demuestran que muy cortos y de manga larga serán imprescindibles.

VER GALERÍA

RELACIONADO: Tres looks 'after work' inspirados en Jacky Bracamontes

Del encaje al 'paillette'

Los LBD que lucen Jacky Bracamontes, Kate Mossy Kate Beckinsale sientan las bases de los tejidos que estarán en boga: entramados que se asemejan al crochet, paillettespor todas partes para la noche y encaje de malla, aunque no pasarán desapercibidas las telas más ligeras. Podrás conjugarlo con sandalias, botas al tobillo o por encima de las pantorrillas. Todo vale.



VER GALERÍA

Los detalles importan

En esta primavera se podrán llevar con plumas, lazos y aplicaciones brillantes como Sofia Carson, con pequeños cortes cut-out que se dispersen en toda su extensión tal cual lo luce Miranda Kerr o con sencillos escotes de lazadas muy finas como lo lleva Karlie Kloss. La idea es que destaquen por detalles.

Desde que la modista francesa lo creó con la intención que estuviera disponible para el mercado más amplio posible, no ha dejado de sorprender, así que suponen una inversión que se convertirá en uno de tus clásicos de armario. ¿Cómo te gustan a ti?