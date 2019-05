Todos pensaron que el vestido de Cecilia Suárez cambiaba de color, pero esto fue lo que pasó

Cecilia Suárez no solo condujo la VI edición de los Premios Platino del cine iberoamericano junto al actor y director de cine español Santiago Segura, sino que fue galardonada en la categoría de Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie por su papel como Paulina en La Casa de Las Flores. Sin embargo, esa noche tanto los televidentes como los usuarios de las redes sociales notaron que algo pasaba con su vestido: aparentemente cambiaba de color.

VER GALERÍA

Pronto, su cuenta de Instagram se llenó de mensajes de seguidores que reflejaban su asombro ante el cambio, y algunos incluso lo compararon con el fenómeno viral que hace algunos años mantuvo adivinando a muchos usuarios de las redes sociales de qué color era realmente aquel vestido, si blanco y dorado o azul y negro. Ante la reacción fue la misma actriz quien posteó una foto con el texto que explicó lo que sucedió. “Nos han preguntado tanto si el vestido cambia de color que acá les cuento que son dos vestidos distintos. Ambos son diseño de Sandra Weil”. ¡De eso se trató!

RELACIONADO: Cecilia Suárez, la popular actriz de 'La Casa de las Flores', en su entrevista más personal con HOLA! USA

La marca de moda latinoamericana contemporánea establecida en la Ciudad de México desde 2012 confecciona piezas que acentúan la silueta femenina y permiten el movimiento y la flexibilidad, en la que se destacan “estructuras internas muy elaboradas, como los bustiers integrados en la ropa”, según la descripción del sitio web.

VER GALERÍA

La diseñadora también publicó en su cuenta Instagram una foto de la intérprete con el vestido bustier de jacquard de tonos ivory y rojo que acompañó con esta reflexión: “Its not (just) about the dress you wear, but the life you lead in the dress”. Se trata del squid dress de la marca, un modelo que junto con el de rayas ivory, verdes, azules forma parte de la colección Salacia, inspirada en la divinidad femenina del mar. Como ves, ¡todo un acierto que captó la atención en la noche que premió el talento iberoamericano!