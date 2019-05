Thalía deslumbró en la MET Gala con un look galáctico y un peinado ¡fuera de este mundo!

Año con año, decenas de celebridades se dan cita en la MET Gala, organizada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y presidida por Anna Wintour, editora en jefe de VOGUE. Sobre la red carpet del evento -que fue más bien rosada- y cuya temática este año fue basada en el ensayo Notes on Camp (1964), de Susan Sontag, desfilaron varios rostros conocidos y por supuesto, Thalía estuvo presente bien acompañada por su esposo, el productor Tommy Mottola.

La intérprete de No Me Acuerdo lució un extravagante diseño con estampado de estrellas, que parecía más bien como una constelación plasmada sobre tela. La parte superior de la prenda era igual de llamativa, pues tenía una forma redondeada cubriendo una parte de su cuello y espalda; por fuera era color plata, y por dentro azul rey con brillos

En cuanto a sus accesorios, llevó unos grandes pendientes de brillantes y un divertido mini bolso que parecía como una bola disco. Sin duda, el elemento más llamativo de su look fue su peinado. Thalía usó sus productos de cabello Adria by Thalia para estilizar su melena y peinarla como en forma de barquillo.

Unos días antes de este prestigioso evento, la cantante de 47 años compartió con sus fans su camino rumbo a la gran noche; desde las últimas pruebas de su vestido, hasta la decoración de sus uñas, la cual fue de lo más extravagante. A través de Instagram Stories, Thalía publicó una serie de videos en los dejó ver su manicura y pedicura, la cual estaba formado por cristales y pedrería.

Toda una historia en la MET Gala

Para ‘Thalí’ esta es su octava ocasión por la alfombra roja de la MET Gala. La primera vez que acudió a este evento, conocido como los ‘Oscares de la Moda’, fue en 2009. En aquella ocasión, la cantante mexicana se lució por la red carpet con un vestido azul turquesa con volantes en la falda y en la parte superior un drapeado delicado.

A su paso por la alfombra gala, Thalía ha tenido otras destacadas participaciones. En la alfombra roja de 2017, acudió a la gala Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art Of The In-Between. La también actriz lució un vestido de lentejuelas negras de Tommy Hilfiger de corte asimétrico.

En 2016, impactó en la alfombra de Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology con un vestido con brillos y aplicaciones metálicas. Dos años antes, la cantante conquistó a todos con vaporoso vestido en tonos menta diseñado por Tommy Hilfiger.