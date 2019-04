'So Bright'! Las 'celebs' adoran los trajes en colores vivos

La estética ochentera continúa en boga, y esto se traduce en siluetas oversized, maxi accesorios y en una verdadera explosión cromática. De hecho, la variedad e intensidad de los colores es casi infinita y renueva el que se ha convertido en uno de los favoritos de las féminas más estilosas del mundo: el traje de sastre. Este conjunto originalmente masculino se vuelve el epítome del poder femenino, al teñirse en delicados pasteles, clásicos mate o fluorescentes esta temporada. Y lo mejor: estos matices son increíblemente favorecedores para las mujeres, sin importar su color de cabello o de piel.

De corte impecable, elegantes y trendy, los trajes en colores vivos descartan el chaleco como tercera pieza, optando solo por los blazer y pantalones. Sin embargo, el secreto de este look en particular no es otro que asegurarse un entalle perfecto; en especial en la espalda, cintura y largos de ambas piezas. ¡Atrévete a destacar con los bright suits como estas celebs!

Suits en versión tecnicolor

Brie Larson quizás se haya inspirado en el outfit de Captain Marvel –su última película– al elegir este modelo de corte recto en un magnífico azul cobalto y stripes laterales de Derek Lam. Por su parte, Victoria Beckham es el vivo ejemplo de la mujer empoderada del siglo XXI en uno de sus propios diseños en clave rojo escarlata, el cual combinó con una blusa tipo cow-neck. Mientras tanto, Blake Lively apuesta por el verde neón, en un total look que solo podemos describir como estridentemente chic firmado por Versace, y unos altísimos tacos de plataforma estampados.

Para acumular cumplidos

Si estás decidida a sumarte a la tendencia, solo imagina cómo lucirías con las siguientes propuestas. La primera que te dejamos es el Harper blazer y pants de ELLIATT en este vivaz tangerine que evoca los más cálidos climas tropicales (Revolve, $201). Igualmente radiante es el Basic Blazer a juego con los Buttoned High-Waisted Pants de Zara ($49.90 cada uno). Las líneas rectas y el dobladillo tobillero reclaman accesorios importantes y un par de sandalias minimal.

Absoluta feminidad

Tan vibrante como la paleta Pop-Art es la que disminuye un par de grados la saturación de los colores, aunque sin dejar de inyectarle notas de brillo y frescura a los looks diurnos y vespertinos. ¿Necesitas inspiración? Solo fíjate en Rosie Huntington-Whiteley en este hot pink suit de silueta holgada. Kendall Jenner es la imagen de la perfecta chica moderna con su traje de blazer estructurado y pantalones slim amarillo cítrico de House of Holland. Gal Gadot prefiere la riqueza de los tonos burdeos en un modelo con marcadas hombreras y pantalón acampanado. Fíjate que lo llevó sin brasier para darle un giro más sensual.

Propuestas en clave rainbow

Aunque hasta hace un tiempo los trajes estaban reservados para el horario de oficina, la popularidad de estas prendas ha modificado el código de vestimenta. Con el Petite Green Suit de Topshop ($58) serás el centro de atención, dado su smart style y tonalidad. También lucirás increíble con el blazer Carter y los pantalones Eugene de la firma L´Academie, y más si los combinas con una clásica camisa blanca o con el más sencillo top blanco (Revolve, $139). Mules o stilettos son el calzado obligado para irradiar confianza.

No le temas a los trajes de vivos colores ¡son la sensación! Al llevarlos, proyectarás una imagen segura, sofisticada y muy luminosa acorde con la nueva estación. ¿Qué esperas para ir en busca del tuyo?