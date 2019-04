Sin duda, una de las más elegantes de la noche fue la bellísima Águeda López. La esposa de Luis Fonsi derrochó elegancia a su paso por la alfombra de los Premios Billboard de la Música Latina. La modelo de origen español fue el centro de las miradas en la red carpet, a la cual acudió del brazo de su marido, quien al igual que ella, lució súper elegante con un look all in black.

Águeda desfiló por la alfombra con un fabuloso diseño de Galia Lahav. El mirrored dress era de corte asimétrico con volumen en la parte frontal adornado un gran moño, el cual le daba un toque súper femenino. Además de tener un escote en v, el elegante modelo tenía una abertura en la falda y un corte en la espalda, dejándola al descubierto.

Para completar su outfit, Águeda llevó un par de stilettos plateados de Saint Laurent y joyas de Loree Rodkin. Por si fuera poco, la guapa modelo agregó a su melena unas extensiones, logrando una cabellera aún más larga. La mamá de Mikaela y del pequeño Rocco llevó el pelo peinado con una raya de lado y un maquillaje discreto con un lipstick rojo.

Águeda lucía tan guapa, que Fonsi no le quitó la mirada y se mostraron como una de las parejas más juguetonas y risueñas de la red carpet.

Una vez iniciado el show, la modelo de 37 años se mostró como la fan #1 de su esposo, pues desde las primeras filas del Mandalay Bay Events Center celebró su performance. Para Fonsi fue una noche especial pues estrenó a nivel mundial su canción Date la Vuelta junto a Nicky Jam y Sebastián Yatra.

Además de ofrecer uno de los números más explosivos de la noche, el intérprete puertorriqueño acompañó a Gaby Espino hacia el final de la velada y juntos entregaron algunos de los premios más importantes de los Latin Billboard Awards.

Mujer precavida

Días antes de la gran noche de los Latin Billboards, Águeda se encontraba en Les Vegas y junto a su estilista Christian Ramírez, quien ayudó a crear su look de ensueño para la alfombra roja.

En exclusiva, Águeda compartió con HOLA! USA que tenía varias opciones como un jumpsuit de Yousef Aljasmi con unos detalles en pedrería y lentejuelas. La segunda propuesta que tenía en mente, era un vestido similar al que Jennifer Lopez lució el año pasado en la misma entrega de premios. Al final, la modelo se decidió por un vestido de Galia Lahav, con el cual lució espectacular.